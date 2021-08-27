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    Бойовики тричі порушили режим «тиші», поранений український воїн

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    У результаті обстрілу один український військовий отримав вогнепальне поранення - Бойовики тричі порушили режим «тиші», поранений український воїн
    У результаті обстрілу один український військовий отримав вогнепальне поранення
    Фото: ООС

    Ворог відкривав вогонь з мінометів, стрілецької зброї і протитанкових ракетних комплексів

    Російські бойовики вчора тричі обстріляли позиції українських захисників на Донбасі. В результаті поранення отримав український боєць. Про це повідомляє пресслужба штабу Об’єднаних сил.

    Зазначається, що воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - задовільний.

    Зокрема, поблизу населеного пункту Оріхове противник вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів.

    Біля Авдіївки російські окупанти стріляли з мінометів 82-го калібру. У районі Новолуганського російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї.

    Українські військові стріляли у відповідь. Станом на 7:00 27 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

    Нагадаємо, напередодні бойовики з гранатометів обстріляли будинки у Травневому.

    Раніше окупанти притягли до лінії відведення «Гради», «Гвоздики» і танки.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі війна військові Операція Об’єднаних сил
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    Бойовики тричі порушили режим «тиші», поранений український воїн