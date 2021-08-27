Бойовики тричі порушили режим «тиші», поранений український воїн
Ворог відкривав вогонь з мінометів, стрілецької зброї і протитанкових ракетних комплексів
Російські бойовики вчора тричі обстріляли позиції українських захисників на Донбасі. В результаті поранення отримав український боєць. Про це повідомляє пресслужба штабу Об’єднаних сил.
Зазначається, що воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - задовільний.
Зокрема, поблизу населеного пункту Оріхове противник вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів.
Біля Авдіївки російські окупанти стріляли з мінометів 82-го калібру. У районі Новолуганського російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї.
Українські військові стріляли у відповідь. Станом на 7:00 27 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо, напередодні бойовики з гранатометів обстріляли будинки у Травневому.
Раніше окупанти притягли до лінії відведення «Гради», «Гвоздики» і танки.