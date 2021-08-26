Співпрацював з ФСБ: жителя Бердичева судитимуть за державну зраду

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років

За «сумлінну» роботу чоловіка запросили до Росії для проходження спецпідготовки та видали гроші для оформлення закордонного паспорта

Житомирська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт за фактом скоєння державної зради. Чоловіка судитимуть за частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України. Про це повідомила пресслужба Прокуратури у Житомирській област

За інформацією 22-річний житель Бердичева, налагодивши контакт через мережу Інтернет із представником Федеральної служби безпеки Росії та вступивши з ним у злочинну змову, тривалий час, із січня по квітень 2021 року, отримував та виконував завдання, що завдають шкоду обороноздатності і державній безпеці України.

«Чоловік діяв під конспіративним псевдонімом. Він неодноразово фотографував військові об'єкти, територію полігону, будівлі, автотранспорт, розташування камер відеоспостережень, входи і виходи у приміщення, зокрема, аварійні і пожежні, гуртожитки, в яких проживають військовослужбовці, а також збирав приватну інформацію про їхні сім'ї», – зазначила речниця Прокуратури у Житомирській області Тетяна Гоша.

Усю інформацію, фотографії чоловік передавав через інтернет. За кожне завдання отримував на банківську картку відповідну плату.

«За «сумлінність» його запросили до Росії для проходження спецпідготовки та видали гроші для оформлення закордонного паспорта», – зазначила Гоша.

З часу затримання і дотепер чоловік перебуває під вартою.

Його протиправну діяльність викрили 22 квітня 2021 року співробітники підрозділу контррозвідки Управління Служби безпеки України в області за процесуального керівництва прокуратури. Справу розглядатиме Бердичівський міськрайонний суд. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, Прокуратура завершила розслідування держзради Медведчука.

Також, у Херсонській області контррозвідники Служби безпеки України викрили у розвідувально-підривній діяльності місцевого жителя, пенсіонера Збройних сил СРСР.