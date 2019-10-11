Імпічмент Трампа: Йованович запевняє, що не зустрічалася з сином Байдена



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Марі Йованович

Йованович запевняє, що бачилася з Джо Байденом, але не піднімала питання Burisma

Експосол США в Україні Марі Йованович заявила, що ніколи не зустрічалася сином колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантером Байденом.

Про це вона сказала на слуханнях у Палаті представників, повідомляє The Washington Post.

«Я ніколи не зустрічалася з Хантером Байденом, у мене не було прямої або непрямої розмови з ним», - сказала вона.

За словами Йованович, вона бачилася з Джо Байденом, але не піднімала питання Burisma.

Експосол США в Україні Марі Йованович завершила роботу на своїй посаді 20 травня.

Як відомо, за інформацією ЗМІ, президент США Дональд Трамп наполягав на відкликанні посла в Україні Марі Йованович після скарг свого адвоката Рудольфа Джуліані.

Нагадаємо, 3 жовтня ексспецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер свідчив в Конгресі США.

Раніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що Волкер і Йованович не можуть свідчити щодо імпічменту Трампа.

Натомість у Конгресі звинуватили Помпео в залякуванні свідків в «українській справі».