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    Імпічмент Трампа: Йованович запевняє, що не зустрічалася з сином Байдена

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    Марі Йованович - Імпічмент Трампа: Йованович запевняє, що не зустрічалася з сином Байдена
    Марі Йованович

    Йованович запевняє, що бачилася з Джо Байденом, але не піднімала питання Burisma

    Експосол США в Україні Марі Йованович заявила, що ніколи не зустрічалася сином колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантером Байденом.

    Про це вона сказала на слуханнях у Палаті представників, повідомляє The Washington Post.

    «Я ніколи не зустрічалася з Хантером Байденом, у мене не було прямої або непрямої розмови з ним», - сказала вона.

    За словами Йованович, вона бачилася з Джо Байденом, але не піднімала питання Burisma.

    Експосол США в Україні Марі Йованович завершила роботу на своїй посаді 20 травня.

    Як відомо, за інформацією ЗМІ, президент США Дональд Трамп наполягав на відкликанні посла в Україні Марі Йованович після скарг свого адвоката Рудольфа Джуліані.

    Нагадаємо, 3 жовтня ексспецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер свідчив в Конгресі США.

    Раніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що Волкер і Йованович не можуть свідчити щодо імпічменту Трампа.

    Натомість у Конгресі звинуватили Помпео в залякуванні свідків в «українській справі».

    США Джозеф Байден Дональд Трамп імпічмент Марі Йованович президент Майк Помпео
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