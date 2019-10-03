Волкер дає свідчення в Конгресі США



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Курт Волкер прийшов на закриті слухання в Конгресі

Слухання проходять за закритими дверима

Колишній спеціальний посланник США на переговорах з питань України Курт Волкер у четвер вранці прибув до Конгресу для надання свідчень у справі про контакти адміністрації Дональда Трампа з Києвом. Про це повідомляє Укрінформ 3 жовтня.

Зазначається, що слухання проходять за закритими дверима на спільному засіданні комітетів з питань розвідки, зовнішніх справ, а також нагляду і реформ палати представників.

Волкер став другим чиновником адміністрації Трампа, який надає офіційні свідчення в контексті розслідування про імпічмент президента США, ініційованого демократами в нижній палаті Конгресу США. Першим доповідачем по цьому процесу став в.о. директора Національної розвідки США Джозеф Магуайр, який надавав свідчення в палаті представників минулого тижня.

Раніше стало відомо, що Волкер погодився виступити перед Конгресом 3 жовтня.

Держсекретар США Майк Помпео стверджує, що Волкер і Йованович не можуть свідчити щодо імпічменту Трампа.

Натомість у Конгресі звинуватили Помпео в залякуванні свідків в «українській справі».

Раніше комітет Палати представників Конгресу США з іноземних справ викликав в суд держсекретаря Майка Помпео з документами, що стосуються взаємодії президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Члени Палати представників США від Демократичної партії зажадали від адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані надати всі документи, які стосуються відносин з Україною.