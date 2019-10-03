  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Волкер дає свідчення в Конгресі США

    • Розсилка
    <span>Курт Волкер прийшов на закриті слухання в Конгресі</span> - Волкер дає свідчення в Конгресі США
    Курт Волкер прийшов на закриті слухання в Конгресі

    Слухання проходять за закритими дверима

    Колишній спеціальний посланник США на переговорах з питань України Курт Волкер у четвер вранці прибув до Конгресу для надання свідчень у справі про контакти адміністрації Дональда Трампа з Києвом. Про це повідомляє Укрінформ 3 жовтня.

    Зазначається, що слухання проходять за закритими дверима на спільному засіданні комітетів з питань розвідки, зовнішніх справ, а також нагляду і реформ палати представників.

    Волкер став другим чиновником адміністрації Трампа, який надає офіційні свідчення в контексті розслідування про імпічмент президента США, ініційованого демократами в нижній палаті Конгресу США. Першим доповідачем по цьому процесу став в.о. директора Національної розвідки США Джозеф Магуайр, який надавав свідчення в палаті представників минулого тижня.

    Раніше стало відомо, що Волкер погодився виступити перед Конгресом 3 жовтня. 

    Держсекретар США Майк Помпео стверджує, що Волкер і Йованович не можуть свідчити щодо імпічменту Трампа.

    Натомість у Конгресі звинуватили Помпео в залякуванні свідків в «українській справі».

    Раніше комітет Палати представників Конгресу США з іноземних справ викликав в суд держсекретаря Майка Помпео з документами, що стосуються взаємодії президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

    Члени Палати представників США від Демократичної партії зажадали від адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані надати всі документи, які стосуються відносин з Україною.

    Читайте також: 
    суд США Дональд Трамп Володимир Зеленський розслідування імпічмент Курт Волкер Майк Помпео
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ