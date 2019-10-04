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    ЗМІ: Трамп відкликав посла в Україні Йованович після скарги Джуліані

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    Марі Йованович&nbsp;завершила роботу&nbsp;на посаді посла США в Україні 20 травня 2019 року - ЗМІ: Трамп відкликав посла в Україні Йованович після скарги Джуліані
    Марі Йованович завершила роботу на посаді посла США в Україні 20 травня 2019 року

    За інформацією ЗМІ, Джуліані повідомив Трампу, що Йованович намагається підірвати його авторитет блокує розслідування проти Байдена

    Президент США Дональд Трамп наполягав на відкликанні посла в Україні Марі Йованович після скарг свого адвоката Рудольфа Джуліані.

    Як пише The Wall Street Journal, Джуліані повідомив Трампу, що Йованович намагається підірвати його авторитет, а також блокує розслідування по компанії Burisma, де працював син колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

    Джуліані також повідомив Трампу, що в приватних бесідах із українськими політиками Йованович висловлювалася в негативному ключі про главу Білого дому.

    Після цього Трамп поінформував Держдеп, що звільнення Йованович є терміновим завданням.

    Як відомо, посол США в Україні Марі Йованович завершила роботу на своїй посаді 20 травня.

    Під час скандальної телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським Трамп розкритикував Йованович.

    «Колишній посол Сполучених Штатів, жінка, була неприємною особистістю, і люди, з якими вона стикалася в Україні, були неприємними особистостями, тому я просто хочу повідомити вам про це», - сказав Трамп.

    До слова, держсекретар США Майк Помпео вважає, що Волкер і Йованович не можуть свідчити щодо імпічменту Трампа.

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