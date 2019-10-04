ЗМІ: Трамп відкликав посла в Україні Йованович після скарги Джуліані



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Марі Йованович завершила роботу на посаді посла США в Україні 20 травня 2019 року

За інформацією ЗМІ, Джуліані повідомив Трампу, що Йованович намагається підірвати його авторитет блокує розслідування проти Байдена

Президент США Дональд Трамп наполягав на відкликанні посла в Україні Марі Йованович після скарг свого адвоката Рудольфа Джуліані.

Як пише The Wall Street Journal, Джуліані повідомив Трампу, що Йованович намагається підірвати його авторитет, а також блокує розслідування по компанії Burisma, де працював син колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Джуліані також повідомив Трампу, що в приватних бесідах із українськими політиками Йованович висловлювалася в негативному ключі про главу Білого дому.

Після цього Трамп поінформував Держдеп, що звільнення Йованович є терміновим завданням.

Як відомо, посол США в Україні Марі Йованович завершила роботу на своїй посаді 20 травня.

Під час скандальної телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським Трамп розкритикував Йованович.

«Колишній посол Сполучених Штатів, жінка, була неприємною особистістю, і люди, з якими вона стикалася в Україні, були неприємними особистостями, тому я просто хочу повідомити вам про це», - сказав Трамп.

До слова, держсекретар США Майк Помпео вважає, що Волкер і Йованович не можуть свідчити щодо імпічменту Трампа.