Помпео стверджує, що Волкер і Йованович не можуть свідчити щодо імпічменту Трампа



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Держсекретар США Майк Помпео

Демократи запланували опитування експосла США в Україні Мері Йованович на 2 жовтня, колишнього спецпредставника Держдепартаменту з питань України Курта Волкера - на 3 жовтня

У листі до комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США держсекретар Майк Помпео заявив, що демократи намагаються «примусити» та «залякати» працівників Державного департаменту, і що заплановані комітетом слухання не є можливими.

«Дозвольте мені пояснити: я не терпітиму такої тактики, і буду використовувати всі наявні у мене засоби для запобігання та викриття будь-яких спроб залякати завзятих професіоналів, якими я пишаюсь, і разом із якими працюю в Державному департаменті», - написав Помпео у своєму Twitter.

I’m concerned with aspects of the Committee’s request that can be understood only as an attempt to intimidate, bully, & treat improperly the distinguished professionals of the Department of State, including several career FSOs. pic.twitter.com/QRtMaXlhQM — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 1 октября 2019 г.

Три комітети палати парламенту запланували слухання з п'ятьма чинними та колишніми посадовими особами Державного департаменту протягом наступних двох тижнів.

Зокрема демократи запланували опитування експосла США в Україні Мері Йованович на 2 жовтня, колишнього спецпредставника Держдепартаменту з питань України Курта Волкера - на 3 жовтня, а посла США в ЄС Гордона Сондленда - на 10-е число.

Крім них, 8 жовтня перед конгресменами має свідчити радник Держдепу Ульріх Брехбюль, який, за словами розвідника-«викривача» Трампа, слухав телефонну розмову президента США з українським колегою Володимиром Зеленським.

У комітетах також хочуть 7 жовтня поговорити з заступником помічника держсекретаря США Джорджем Кентом: він курує американську політику щодо України. З 2015 по 2018 року Кент був заступником глави дипмісії в посольстві США в Києві, де опікувався антикорупційною політикою в регіоні.

Голови комітетів із закордонних справ, розвідки та нагляду в Палаті представників встановили 4 жовтня крайнім терміном для того, щоб Помпео представив документи, пов'язані з розслідуванням взаємодій президента Дональда Трампа з Україною. Ці перевірки є частиною розслідування імпічменту.