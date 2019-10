Помпео стверджує, що Волкер і Йованович не можуть свідчити щодо імпічменту Трампа

Демократи запланували опитування експосла США в Україні Мері Йованович на 2 жовтня, колишнього спецпредставника Держдепартаменту з питань України Курта Волкера - на 3 жовтня

У листі до комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США держсекретар Майк Помпео заявив, що демократи намагаються «примусити» та «залякати» працівників Державного департаменту, і що заплановані комітетом слухання не є можливими.

«Дозвольте мені пояснити: я не терпітиму такої тактики, і буду використовувати всі наявні у мене засоби для запобігання та викриття будь-яких спроб залякати завзятих професіоналів, якими я пишаюсь, і разом із якими працюю в Державному департаменті», - написав Помпео у своєму Twitter.

