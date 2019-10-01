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    Помпео стверджує, що Волкер і Йованович не можуть свідчити щодо імпічменту Трампа

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    Держсекретар США Майк Помпео - Помпео стверджує, що Волкер і Йованович не можуть свідчити щодо імпічменту Трампа
    Держсекретар США Майк Помпео

    Демократи запланували опитування експосла США в Україні Мері Йованович на 2 жовтня, колишнього спецпредставника Держдепартаменту з питань України Курта Волкера - на 3 жовтня

    У листі до комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США держсекретар Майк Помпео заявив, що демократи намагаються «примусити» та «залякати» працівників Державного департаменту, і що заплановані комітетом слухання не є можливими.

    «Дозвольте мені пояснити: я не терпітиму такої тактики, і буду використовувати всі наявні у мене засоби для запобігання та викриття будь-яких спроб залякати завзятих професіоналів, якими я пишаюсь, і разом із якими працюю в Державному департаменті», - написав Помпео у своєму Twitter.

    Три комітети палати парламенту запланували слухання з п'ятьма чинними та колишніми посадовими особами Державного департаменту протягом наступних двох тижнів.

    Зокрема демократи запланували опитування експосла США в Україні Мері Йованович на 2 жовтня, колишнього спецпредставника Держдепартаменту з питань України Курта Волкера - на 3 жовтня, а посла США в ЄС Гордона Сондленда - на 10-е число. 

    Крім них, 8 жовтня перед конгресменами має свідчити радник Держдепу Ульріх Брехбюль, який, за словами розвідника-«викривача» Трампа, слухав телефонну розмову президента США з українським колегою Володимиром Зеленським.

    У комітетах також хочуть 7 жовтня поговорити з заступником помічника держсекретаря США Джорджем Кентом: він курує американську політику щодо України. З 2015 по 2018 року Кент був заступником глави дипмісії в посольстві США в Києві, де опікувався антикорупційною політикою в регіоні.

    Голови комітетів із закордонних справ, розвідки та нагляду в Палаті представників встановили 4 жовтня крайнім терміном для того, щоб Помпео представив документи, пов'язані з розслідуванням взаємодій президента Дональда Трампа з Україною. Ці перевірки є частиною розслідування імпічменту.

     

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