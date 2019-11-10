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    Індія та Пакистан відкрили безвізовий коридор для прочан

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    Індійським прочанам дозволили без візи відвідати одну з найшанованіших святинь сикхізму в пакистанському місті Наровал - Індія та Пакистан відкрили безвізовий коридор для прочан
    Індійським прочанам дозволили без візи відвідати одну з найшанованіших святинь сикхізму в пакистанському місті Наровал
    Фото: ANI

    Індія і Пакистан в суботу відкрили Картарпурський коридор

    Делі й Ісламабад відкрили на кордоні коридор, через який індійські прочани-сикхи зможуть без візи відвідувати священні місця на території Пакистану.

    Про це повідомляє Hindu.

    «Індія і Пакистан в суботу відкрили Картарпурський коридор, який дозволить індійським прочанам без візи відвідати одну з найшанованіших святинь сикхізму в пакистанському місті Наровал», - ідеться в повідомленні.

    Зазначається, що однією із сикхських святинь, яку прагнуть відвідати індійські прочани, є так звана гурудвара Картарпур Сахіб у пакистанській провінції Пенджаб - місце смерті засновника сикхізму Гуру Нанака.

    Відкриття коридору має історичне значення, оскільки відбувається в розпал суперечок між Індією і Пакистаном після рішення Делі в серпні скасувати особливий статус штату Джамму і Кашміру, на частину якого претендує сусідня держава.

    візи Індія Пакистан
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