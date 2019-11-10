Індія та Пакистан відкрили безвізовий коридор для прочан
Індія і Пакистан в суботу відкрили Картарпурський коридор
Делі й Ісламабад відкрили на кордоні коридор, через який індійські прочани-сикхи зможуть без візи відвідувати священні місця на території Пакистану.
Про це повідомляє Hindu.
«Індія і Пакистан в суботу відкрили Картарпурський коридор, який дозволить індійським прочанам без візи відвідати одну з найшанованіших святинь сикхізму в пакистанському місті Наровал», - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що однією із сикхських святинь, яку прагнуть відвідати індійські прочани, є так звана гурудвара Картарпур Сахіб у пакистанській провінції Пенджаб - місце смерті засновника сикхізму Гуру Нанака.
Відкриття коридору має історичне значення, оскільки відбувається в розпал суперечок між Індією і Пакистаном після рішення Делі в серпні скасувати особливий статус штату Джамму і Кашміру, на частину якого претендує сусідня держава.