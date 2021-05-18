Індію накрив потужний циклон: 150 тисяч евакуювали, є загиблі

У Мумбаї бачили вирвані з коренем дерева, застряглі машини та автобуси

В Індії штат Гуджарат накрив потужний циклон Тауктає, який приніс великі руйнування. Відомо, що він забрав життя щонайменше 12 осіб. Про це повідомляє The Guardian.

Влада Індії перемістила майже 150 000 людей зі своїх будинків в штаті Гуджарат в безпечні місця. Такого стихійного лиха в Індії не було більше, ніж двадцять років.

«Це буде найсильніший циклон, що обрушився на Гуджарат, принаймні, за 20 років. Це можна порівняти з циклоном 1998 року, який обрушився на Кандлу і заподіяв серйозної шкоди», - сказав міністр штату Панкадж Кумар, попереджаючи населення про загрозу.

Циклон вбив щонайменше 12 людей і залишив за собою слід руйнування, коли він пройшов повз прибережних Штатів Керала, Карнатака, Гоа і Махараштра. У Мумбаї бачили вирвані з коренем дерева, застряглі машини та автобуси.

Також відомо, що через циклон влада призупинила вакцинацію від коронавірусу.

Аварійна бригада Червоного Хреста Індії працювала з владою і сприяла евакуації. Циклон приніс пориви вітру зі швидкістю до 130 миль/год (210 км/год), що поставило його на один рівень з ураганом категорії 3 і на один рівень нижче категорії суперциклонів IMD.

Крім того, дві баржі, на борту яких перебувало понад 400 осіб, пливли за течією недалеко від узбережжя Мумбаї, і судна були відправлені для надання допомоги.

За словами представника берегової охорони, крім 12 загиблих в Махараштрі, Гоа і Карнатаці, пропали безвісти 28 рибальських човнів.

Також повідомляється, що через стихію можуть постраждати тварини.