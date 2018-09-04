Інфляція у Туреччині сягнула найвищого за 15 років рівня



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Центробанк Туреччини оголосив, що готовий коригувати грошово-кредитну політику

У серпні споживчі ціни в Туреччині зросли на 17,9% порівняно з тим же місяцем попереднього року

Інфляція у Туреччині сягнула найвищої за останні 15 років позначки у 17,9%.

Про це повідомляє агентство AFP з посиланням на управління статистики Туреччини.

«У серпні споживчі ціни зросли на 17,9% порівняно з тим же місяцем попереднього року. Це найбільший приріст з кінця 2003 року, коли у липні інфляція сягнула 15,85%», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, найбільше зросли ціни на транспорт – 27,13%, продукти харчування та безалкогольні напої - 19,75%.

Центральний банк Туреччини оголосив, що готовий коригувати грошово-кредитну політику на найближчому засіданні, яке відбудеться 13 вересня, оскільки динаміка інфляції останніми місяцями «демонструє істотні ризики для цінової стабільності».

Нагадаємо, 10 серпня президент США Дональд Трамп затвердив подвоєння мита на турецьку сталь та алюміній. У відповідь президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв не дозволити «поставити Туреччину на коліна» і назвав дії Білого дому змовою проти його країни. Він відповів Вашингтону збільшенням зборів на американські товари: легкові автомобілі, алкогольну продукцію, листовий тютюн, косметику, рис і вугілля, а також закликав громадян бойкотувати iPhone та іншу електроніку з США.

Міністерство фінансів Туреччини відреагувало на падіння ліри швидко: посилило монетарну і фіскальну політику для зниження дефіциту поточного рахунку, боротьби з інфляцією і підвищення довіри інвесторів. Центральний банк зробив кроки щодо збільшення грошової маси. Валюті вдалося відновити частину втраченого. 15 серпня регіональний союзник Анкари Катар оголосив про вкладення $15 млрд в Туреччину.