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    Іноземець влаштував стрілянину на території дитячої спортшколи у Дніпрі

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    <div class="post-item__photo-author">Поліція затримала стрілка з пістолетом</div> - Іноземець влаштував стрілянину на території дитячої спортшколи у Дніпрі
    Поліція затримала стрілка з пістолетом
    Фото: dp.informator.ua

    Громадянин Ізраїлю влаштував конфлікт з перехожим і почав стріляти в нього з пістолета

    Правоохоронці затримали в Дніпрі громадянина Ізраїлю, який влаштував стрілянину по перехожих на території спортивної школи. Про це у вівторок, 13 серпня, повідомляє Информатор.

    Зазначається, що ввечері в понеділок поліцейським Дніпра надійшло повідомлення про стрілянину на території дитячо-юнацької спортшколи з веслування.

    За попередніми даними, чоловік прийшов до школи на Гребній косі, схопив пістолет і почав стріляти в бік людей, які стояли поруч. Стрілок поводився агресивно. У нього зав'язався конфлікт з перехожим, і він вистрілив в нього, але не влучив.

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    Іноземець влаштував стрілянину на території дитячої спортшколи у Дніпрі
    Іноземець влаштував стрілянину на території дитячої спортшколи у Дніпрі

    Імовірно, чоловік зробив близько трьох-чотирьох пострілів. Після цього він пішов углиб коси, стріляючи в повітря. На місце приїхали патрульні і почали обшукувати територію.

    Через годину поліцейські побачили схожого чоловіка, який купався у воді. Після поверхневого огляду, у нього в рюкзаку знайшли пістолет Флобер з відстріляними набоями. Чоловік, в якого стріляли, впізнав нападника. 30-річного громадянина Ізраїлю правоохоронці затримали і доставили в Соборне відділення поліції.

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