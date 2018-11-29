Instagram навчився описувати світлини людям з порушеннями зору



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Функція машинного опису світлини базується на технології розпізнавання об’єктів, що вже використовує Facebook.

Соцмережа Instagram додала до свого додатка функцію словесного аудіоопису фотографії. Відтепер користувачі з порученнями зору зможуть послухати або штучно згенерований перелік об’єктів на знімку, або детальніші описи, написані іншими користувачами. Про це повідомляє прес-служба компанії.

«Ми впевнені, що, серед 285 мільйонів людей з порушеннями зору на світі є чимало тих, кому знадобився би доступніший Instagram», — заявили в компанії.

Функція машинного опису світлини базується на технології розпізнавання об’єктів, що вже використовує Facebook.

Крім цього, додаток Instagram тепер має опцію написання альтернативного опису фотографії —«людські» описи влучніші, детальніші і глибші, ніж машинні. Проте, як зазначається, для людей з порушеннями зору навіть простий перелік об’єктів може допомогти розібратися із зображеним.

Описи доступні для користувачів, у яких на смартфонах увімкнена опція читання з екрану, а у інших користувачів з’явилося поле для «альтернативного опису» на екрані завантаження знімків.

Нагадаємо, у Instagram заявили, що почнуть боротися з додатками для штучного нарощування аудиторії, щоб зберегти «справжність» досвіду своїх користувачів. Для цього розробили штучний інтелект-інструмент для виявлення «несправжніх» лайків, коментарів та підписок.

Також нагадаємо, інженери з Facebook і Instagram розробили штучний інтелект Rosetta, який може розпізнавати меми та дозволить модераторам зрозуміти їхній зміст. Автори технології вважають, що вона допоможе ідентифікувати спам або образливий контент.