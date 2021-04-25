Інститут нацпам'яті ініціював загальноукраїнську акцію до 35-х роковин Чорнобиля

Команда Українського інституту національної пам'яті спільно з Українським радіо виготовила тематичний хвилинний аудіоролик

До 35-х роковин катастрофи на Чорнобильській АЕС Український інститут національної пам'яті ініціював загальноукраїнську акцію, щоб привернути увагу широкого загалу до пам’ятної дати та вшанувати пам’ять жертв катастрофи та ліквідаторів.

Про це повідомляється на сайті УІНП.

Команда інституту спільно з Українським радіо виготовила тематичний хвилинний аудіоролик. Ідея акції полягає в тому, щоб ролик зазвучав одномоментно 26 квітня, о 12:00, в ефірі українських радіостанцій та на центральних площах міст, біля приміщень державних установ чи органів місцевого самоврядування. З такою ініціативою інститут за сприяння Міністерства культури та інформаційної політики України звернувся до ОДА та радіостанцій. Таким чином акція апелюватиме до традиції загальнонаціональної хвилини мовчання, об’єднає значну частину суспільства у вшануванні жертв Чорнобильської трагедії.

Закликаємо долучитися до акції та за можливості 26 квітня транслювати зазначений ролик на ваших ресурсах. Ролик у високій якості у двох варіантах оформлення за посиланням.

Цього року Український інститут національної пам’яті також підготував дайджест з 11 книг, фільмів і статей, які будуть корисними тим, хто хоче більше дізнатися про аварію на ЧАЕС. Прочитати його можна за посиланням.

А також на сайті інституту доступна розлога історична довідка про момент катастрофи та її ліквідацію, масштаби аварії й реакцію радянської влади.

Нагадаємо, що у Києві вшанують пам'ять жертв Чорнобильської катастрофи.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну підготувати заходи до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи.

26 квітня 1986 року сталася найстрашніша за всю історію людства катастрофа – аварія на Чорнобильській АЕС. Ця трагедія є болючою історією для всього світу і залишається важкою спадщиною майбутнім поколінням.

Унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, прямого радіаційного ураження зазнала дванадцята частина території України, де постраждали 3,2 млн осіб, серед яких понад 1 млн дітей.

Небезпечний рівень радіоактивного забруднення спостерігається на площі понад 50 тис. кв. м.

Евакуйовані 76 населених пунктів з кількістю мешканців 116 тис. осіб.