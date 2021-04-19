Київ вшанує пам'ять жертв Чорнобильської катастрофи (програма заходів)

26 квітня відбудеться поминальний молебень за жертвами катастрофи на ЧАЕС

У квітні Київ вшанує пам’ять жертв Чорнобильської катастрофи. Зокрема, до 35-х роковин Чорнобильської трагедії у столиці проведуть поминальні молебні, покладання квітів та інші заходи. Про це повідомляє пресслужба Київської міської ради.

26 квітня відбудеться поминальний молебень за загиблими та померлими внаслідок Чорнобильської катастрофи на території Меморіального комплексу жертвам Чорнобильської катастрофи та церкви Святого Архангела Михаїла (проспект Миру, 16).

Окрім того, 26 квітня відбудеться церемонія покладання квітів до пам’ятного знака «Воїнам Чорнобиля» та Меморіального кургану «Героям Чорнобиля» на території Меморіального комплексу жертвам Чорнобильської катастрофи в місті Києві (пр. Миру, 16); на території меморіального комплексу «Героям Чорнобиля» (вул. Архітектора Ніколаєва); на території меморіального комплексу «Пам’ятник жертвам Чорнобильської трагедії» (вул. Чорнобильська).

До 23 квітня для учасників ліквідації аварії на ЧАЕС проведуть Тиждень здоров’я, огляд спеціалістів, діагностичні та лабораторні дослідження.

У квітні-травні біля будівлі КМДА (вул. Хрещатик, 36) проходитиме інформаційна виставка, присвячена 35-м роковинам Чорнобильської катастрофи.

Окрім того, у квітні тривають міські онлайн-проєкти: «Пам’ятаємо, шануємо, бережімо!», «Чорнобиль не має минулого», «Чорнобиль - довгий слід трагедії».

Як повідомлялося, цього року з нагоди 35-х роковин Чорнобильської катастрофи окремим категоріям киян буде надано адресну матеріальну допомогу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну підготувати заходи до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи.

26 квітня 1986 року сталася найстрашніша за всю історію людства катастрофа – аварія на Чорнобильській АЕС. Ця трагедія є болючою історією для всього світу і залишається важкою спадщиною майбутнім поколінням.

Унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, прямого радіаційного ураження зазнала дванадцята частина території України, де постраждали 3,2 млн осіб, серед яких понад 1 млн дітей.

Небезпечний рівень радіоактивного забруднення спостерігається на площі понад 50 тис. кв. м.

Евакуйовані 76 населених пунктів з кількістю мешканців 116 тис. осіб.