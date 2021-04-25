Невідомі хакери повідомили про небезпеку Білоруської АЕС (фото)

Від імені працівників станції розміщене попередження про загрозу ядерної аварії

Сайт Білоруської АЕС (вона ж БелАЕС або Островецька АЕС) був зламаний хакерами, якими на головній його сторінці опубліковано неправдиве повідомлення начебто від імені працівників станції із закликом негайно закрити обʼєкт. Про це йдеться сьогодні, 25 квітня, в повідомленні Telegram-каналу міненерго Білорусі.

Білоруський опозиційний канал Белсат, що вимушене веде мовлення з Польщі, зберіг скріншот звернення.

Скріншот повідомлення, розміщений на сайті станції

Воно починається словами: «Експлуатація АЕС небезпечна! Трагедія може статися будь-якої миті!»

«Ми, працівники Білоруської АЕС, багато чим ризикуємо, якщо розмістимо цей текст на головній сторінці нашого підприємства. Але це єдиний спосіб порушити тишу. Ми робимо це, бо боїмося. Ми будемо першими, хто постраждає», – йдеться у повідомленні від імені анонімних білоруських атомників.

У відкритому листі наголошується, що аварії та поломки сталися на всій території будівництва. Частина з них потрапила у ЗМІ, але більшості керівництва вдалося сховатися. Перший блок був запущений поспіхом під величезним тиском керівництва країни, і на той момент не був готовий до запуску.

«Поки що система не повністю налаштована, це викликає постійні апаратні проблеми. Ремонтні роботи проходять в шкідливих умовах. Через це працівники постійно отримують травми, бувають смерті.

Але це не найгірше. Найгірше може статися будь-якої миті. Ми розуміємо, що після публікації цього тексту нас почне вираховувати КДБ. І це може мати серйозні наслідки для нас. Але наслідки для наших сімей, для всієї Білорусі та для сусідніх країн будуть ще гіршими, якщо не вжити термінових заходів для зупинки станції», – йдеться у повідомленні.

«Багато людей казали: атомна електростанція - це міна сповільненого дії. Ми маємо це спростувати і сказати: АЕС - це міна, на яку вже наступили. Необхідно підняти ногу, і вона вибухне», – стверджують автори звернення.

Вони зазначають, що вирішили опублікувати це звернення напередодні Чорнобильської трагедії, коли «весь світ згадує жертв злочинної недбалості радянського керівництва».

«Це повідомлення - крик про допомогу. Ми просимо все світове співтовариство тиснути на Лукашенка й вимагати негайного закриття станції за підтримки іноземних експертів, щоб зробити це якомога безпечніше», – йдеться у повідомленні.

Також «небайдужі працівники Білоруської АЕС», як представили себе автори повідомлення, просять жителів сусідніх населених пунктів від станції бути пильними, бо вони можуть в будь-який час почути сирену.

Лукашенко урочисто запустив станцію 8 жовтня 2020 року. За даними латиського порталу DelfiLT, новозбудована Білоруська АЕС з того часу вже сім разів аварійно зупиняла роботу.

Були й підтверджені дані й про збільшення в районі її розміщення, а це поруч із Литвою, радіаційного фону.

Споруджували об'єкт російські фахівці з обʼєднання «Росатом». Повідомлялося про те, що корпус реактора був деформований під час встановлення.

Днями уряд Чехії слідом за висилкою російських дипломатів заявив, що відмовляється від послуг «Росатому» для будівництва атомної електространції у цій країні.

Крім того білоруські опозиціонери заявляли, що купівля Україною енергії з Білоруської АЕС зміцнює репресивний режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.