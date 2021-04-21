Станція «Дуга» в Чорнобилі внесена до списку нерухомих пам’яток

Радіолокаційна станція «Дуга» була секретним об'єктом до 1980-х років

Радіолокаційна станція є однією із візитівок Чорнобильської зони та її символом

Радіолокаційна станція «Дуга» в Чорнобилі занесена до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. За це рішення проголосував Кабінет міністрі на своєму засіданні 21 квітня. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на Telegram-каналі.

«Команда МКІП ініціювала внесення «Дуги» до Держреєстру задля подальшого її збереження… Хоча сама «Дуга» і зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, об’єкт є однією із візитівок Зони та її символом. До того, це рішення підсилить шанси України на внесення Чорнобильської зони до ЮНЕСКО в цілому», – зазначив міністр.

Наразі урядовці працюють над визначенням інших об’єктів, які повинні бути частиною списку нерухомих пам’яток.

Як повідомлялося, цього року з нагоди 35-х роковин Чорнобильської катастрофи окремим категоріям киян буде надано адресну матеріальну допомогу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну підготувати заходи до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи.

26 квітня 1986 року сталася найстрашніша за всю історію людства катастрофа – аварія на Чорнобильській АЕС. Ця трагедія є болючою історією для всього світу і залишається важкою спадщиною майбутнім поколінням.

Унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, прямого радіаційного ураження зазнала дванадцята частина території України, де постраждали 3,2 млн осіб, серед яких понад 1 млн дітей.

Небезпечний рівень радіоактивного забруднення спостерігається на площі понад 50 тис. кв. м.

Евакуйовані 76 населених пунктів з кількістю мешканців 116 тис. осіб.