Інститут нацпам'яті підтвердив, що пам’ятник Жукову в Харкові повинен бути демонтований



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Поліція відкрила кримінальне провадження через знесення пам'ятника Жукову у Харкові

Виняток в законі щодо діячів науки і культури до Жукова не має ніякого стосунку, підкреслили в Українському інституті національної пам’яті

В Українському інституті національної пам’яті (УІНП) заявили, що згідно Закону України про декомунізацію, пам’ятник Жукову в Харкові повинен бути демонтований. Окрім того, згідно Закону України про присвоєння імен в тому числі і топонімам, на сьогодні немає правових підстав присвоїти ім’я Жукова будь-якому топоніму - тобто назвати вулицю його іменем не можна.

«Тут немає ніякої колізії. Згадані речницею президента винятки не можна застосувати до даної ситуації. Згідно Закону про декомунізацію (пп. «ґ» п. 4 ч. 1 ст. 1) символікою комуністичного режиму є в тому числі пам’ятники особам, які обіймали керівні посади. Жуков був першим заступником наркома оборони СРСР у 1942-44 роках та міністром оборони СРСР у 1955-57 роках, а отже обіймав керівні посади у вищих органах влади СРСР. Тому його пам’ятник є символікою комуністичного тоталітарного режиму», - пояснив відсутність юридичної колізії з демонтажем юрист УІНП Сергій Рябенко.

За його словами, закон (п.6 ст. 7) вимагає демонтувати такі об’єкти. А виняток щодо діячів науки і культури, очевидно, до Жукова не має ніякого стосунку.

Щодо ініціативи назвати іменем Жукова проспект генерала Григоренка у Харкові, Рябенко пояснив: «Механізму «повернути» назву Жукова немає. Назвати наново - заборонено законом. Ця ініціатива суперечить частині шостій статті 3 Закону України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій». Винятки цієї частини не стосуються об’єктів топоніміки».

Як відомо, 3 червня речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель прокоментувала стихійне знесення пам’ятника Георгію Жукову в Харкові. За її словами, навколо топонімів, пов’язаних з Жуковим, нібито існує правова колізія. Вона згадала існування винятків у законі «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Але ці винятки незастосовні до ситуації з пам’ятником Жукову в Харкові, зауважили в Українському інституті національної пам’яті.

Нагадаємо, у Харкові поліція відкрила кримінальне провадження через знесення пам'ятника Жукову. В Росії заявили, що українська влада повинна притягнути до відповідальності активістів, які знесли погруддя Жукова у Харкові.

Як повідомлялося, 2 червня у Харкові повалили пам'ятник Жукову за півгодини до початку роботи з'їзду партії «Довіряй справам». Перед цим відбулися сутички між спецпідрозділом поліції і активістами. Поліція намагалася розігнати їх із застосуванням спецзасобів.

Також у Харкові делегати з'їзду партії Кернеса -Труханова пройшли «коридором ганьби».

Раніше в парку проходила акція протесту проти перейменування проспекту Петра Григоренка у проспект маршала Жукова.

Як відомо, мер Харкова Геннадій Кернес хоче повернути одному з проспектів ім’я маршала СРСР Георгія Жукова.