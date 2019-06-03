Зеленський відповів Росії на скандал із знесенням пам’ятника Жукову



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Поліція відкрила кримінальне провадження через знесення пам'ятника Жукову у Харкові

За словами прес-секретаря Зеленського, ситуація у Харкові є прикладом недосконалої та непродуманої гуманітарної політики, яка тривала останні кілька років

Президент Володимир Зеленський розцінює коментарі, які звучать із РФ щодо ситуації у Харкові зі знесенням активістами пам’ятника Жукову, як черговий показник «втручання у внутрішні справи суверенної держави та закликає цього більше не робити».

Про це на брифінгу 3 червня повідомила прес-секретар глави держави Юлія Мендель.

Також, за її словами, Зеленський закликає владу Харкова, де в неділю активісти знесли пам'ятник маршалу СРСР Георгію Жукову, з'ясувати правову колізію, пов'язану з тим, що в законі про декомунізацію є виняток для пам'ятників радянським діячам, які боролися проти нацистської окупації України.

«Закон про декомунізацію передбачає, що, звичайно, має бути знесено пам'ятники радянським діячам, але водночас там є пункти, які говорять про те, що якщо ці радянські діячі були задіяні в протистоянні нацистській окупації, то вони є винятками. Це стосується не лише пам'ятника Жукову, а також провулка Жукова, який існує», - сказала вона.

Мендель зазначила, що ситуація у Харкові є прикладом недосконалої та непродуманої гуманітарної політики, яка тривала останні кілька років. «І вона показує, що має бути розроблено нові механізми, щоб встановити діалог влади і суспільства», - підкреслила прес-секретар Зеленського.

Вона також зазначила, що для зняття таких спірних питань необхідні обговорення з громадськістю й мають ухвалюватися рішення, які максимально задовольнять усі сторони.

Нагадаємо, у Харкові поліція відкрила кримінальне провадження через знесення пам'ятника Жукову. В Росії заявили, що українська влада повинна притягнути до відповідальності активістів, які знесли погруддя Жукова у Харкові.

Як повідомлялося, 2 червня у Харкові повалили пам'ятник Жукову за півгодини до початку роботи з'їзду партії «Довіряй справам». Перед цим відбулися сутички між спецпідрозділом поліції і активістами. Поліція намагалася розігнати їх із застосуванням спецзасобів.

Також у Харкові делегати з'їзду партії Кернеса -Труханова пройшли «коридором ганьби».

Раніше в парку проходила акція протесту проти перейменування проспекту Петра Григоренка у проспект маршала Жукова.

Як відомо, мер Харкова Геннадій Кернес хоче повернути одному з проспектів ім’я маршала СРСР Георгія Жукова.

Джерело: Інтерфакс-Україна