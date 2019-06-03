В Росії закликали Зеленського та ОБСЄ відреагувати на знесення погруддя Жукова



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2 червня у Харкові повалили пам'ятник Жукову Фото: Нацполіція

В РФ заявили, що «націоналістичні ідеї ніколи не несуть благо, це завжди руйнування»

Українська влада повинна публічно засудити, знайти і притягнути до відповідальності активістів, які знесли погруддя СРСР Георгія Жукова у Харкові.

З таким закликом виступила громадська палата РФ, повідомляє «Тасс».

«Закликаємо нове політичне керівництво перестати потурати тим громадянам, які дотримуються радикальних ідеологій. Необхідно публічно засудити ці дії, також публічно знайти вандалів, щоб вони відповідали за всією суворістю закону», - заявила голова комісії ГП з розвитку громадської дипломатії гуманітарного співробітництва та збереженню традиційних цінностей Олена Суторміна.

Вона зазначила, що націоналістичні ідеї «ніколи не несуть благо, це завжди руйнування».

«Сподіваюся, що адміністрація пана Зеленського це розуміє. Також просимо ОБСЄ звернути увагу на цей кричущий факт», - додала Суторміна.

Нагадаємо, у Харкові поліція відкрила кримінальне провадження через знесення пам'ятника Жукову.

Як повідомлялося, 2 червня у Харкові повалили пам'ятник Жукову за півгодини до початку роботи з'їзду партії «Довіряй справам». Перед цим відбулися сутички між спецназом поліції і активістами. Поліція намагалася розігнати їх із застосуванням спецзасобів.

Також у Харкові делегати з'їзду партії Кернеса -Труханова пройшли «коридором ганьби».

Раніше в парку проходила акція протесту проти перейменування проспекту Петра Григоренка у проспект маршала Жукова.

Як відомо, мер Харкова Геннадій Кернес хоче повернути одному з проспектів ім’я маршала СРСР Георгія Жукова.