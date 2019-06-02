У Харкові делегати з'їзду партії Кернеса-Труханова пройшли «коридором ганьби»



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На вікнах Палацу спорту учасники акції встановили портрети загиблих на Майдані та під час теракту біля Палацу у 2015-му році

На вході до Палацу спорту було розлито червону фарбу, яка символізувала кров захисників України, а на асфальті розкладено зображення головних організаторів з'їзду - колишніх «регіоналів»

У Харкові у неділю, 2 червня 2019 року, перед початком проведення з'їзду новоствореної партії мера міста Геннадія Кернеса «Довіряй справам» проукраїнські сили змусили його делегатів йти «коридором ганьби».

Про це розповідає UA: Харків.

Зазначається, що на вході до Палацу спорту було розлито червону фарбу, яка символізувала кров захисників України, а на асфальті розкладено зображення головних організаторів з'їзду - колишніх «регіоналів», міських голів Харкова та Одеси Геннадія Кернеса й Геннадія Труханова, відомих через свої проросійські погляди.

Окрім того, вздовж центрального входу до Палацу спорту «Нацкорпус» розгорнув гасло «Стоп реванш».

А на вікнах Палацу спорту учасники акції встановили портрети загиблих на Майдані та під час теракту біля Палацу у 2015-му році.

Як повідомлялося, проукраїнські сили у Харкові повалили пам'ятник Жукову за півгодини до початку роботи з'їзду партії «Довіряй справам».

Нардеп-мільярдер і колишній член Партії регіонів Віталій Хомутиннік обіцяє відновити погруддя.