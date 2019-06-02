  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    У Харкові делегати з'їзду партії Кернеса-Труханова пройшли «коридором ганьби»

    • Розсилка
    На вікнах Палацу спорту учасники акції встановили портрети загиблих на Майдані та під час теракту біля Палацу у 2015-му році - У Харкові делегати з'їзду партії Кернеса-Труханова пройшли «коридором ганьби»
    На вікнах Палацу спорту учасники акції встановили портрети загиблих на Майдані та під час теракту біля Палацу у 2015-му році

    На вході до Палацу спорту було розлито червону фарбу, яка символізувала кров захисників України, а на асфальті розкладено зображення головних організаторів з'їзду - колишніх «регіоналів»

    У Харкові у неділю, 2 червня 2019 року, перед початком проведення з'їзду новоствореної партії мера міста Геннадія Кернеса «Довіряй справам» проукраїнські сили змусили його делегатів йти «коридором ганьби».

    Про це розповідає UA: Харків.

    Читайте також

    Зазначається, що на вході до Палацу спорту було розлито червону фарбу, яка символізувала кров захисників України, а на асфальті розкладено зображення головних організаторів з'їзду - колишніх «регіоналів», міських голів Харкова та Одеси Геннадія Кернеса й Геннадія Труханова, відомих через свої проросійські погляди.

    Окрім того, вздовж центрального входу до Палацу спорту «Нацкорпус» розгорнув гасло «Стоп реванш».

    А на вікнах Палацу спорту учасники акції встановили портрети загиблих на Майдані та під час теракту біля Палацу у 2015-му році.

    Як повідомлялося, проукраїнські сили у Харкові повалили пам'ятник Жукову за півгодини до початку роботи з'їзду партії «Довіряй справам».

    Нардеп-мільярдер і колишній член Партії регіонів Віталій Хомутиннік обіцяє відновити погруддя.

    Читайте також
    Харків Геннадій Кернес реванш партії
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ