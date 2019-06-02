У Харкові поліція відкрила кримінальне провадження через знесення пам'ятника Жукову



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Троє співробітників поліції, які несли службу та забезпечували правопорядок біля пам’ятника, отримали хімічний опік очей, - правоохоронці

Під час пікетування на проспекті Петра Григоренка група громадян знесла бюст маршала Жукова та розпилили сльозогінний газ у натовпі, - поліція

У Харкові в неділю, 2 червня, Національна поліція відкрила кримінальне провадження через події під час пікетування з’їзду партії «Довіряй ділам».

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Правоохоронці повідомили, що під час пікетування на проспекті Петра Григоренка група громадян знесла бюст маршала Жукова та розпилили сльозогінний газ у натовпі.

«Троє співробітників поліції, які несли службу та забезпечували правопорядок біля пам’ятника, отримали хімічний опік очей та були доставлені до лікарні», - повідомили в Нацполіції.

У поліції заявили, що було відрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство), а також ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до злочину.

Як повідомлялося, у Харкові повалили пам'ятник Жукову за півгодини до початку роботи з'їзду партії «Довіряй справам». Перед цим відбулися сутички між спецназом поліції і активістами. Поліція намагалася розігнати їх із застосуванням спецзасобів.

Також у Харкові делегати з'їзду партії Кернеса -Труханова пройшли «коридором ганьби».

Раніше в парку проходила акція протесту проти перейменування проспекту Петра Григоренка у проспект маршала Жукова.

Як відомо, мер Харкова Геннадій Кернес хоче повернути одному з проспектів ім’я маршала СРСР Георгія Жукова.