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    Суспільство

    У Харкові поліція відкрила кримінальне провадження через знесення пам'ятника Жукову

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    Троє співробітників поліції, які несли службу та забезпечували правопорядок біля пам&rsquo;ятника, отримали хімічний опік очей, - правоохоронці - У Харкові поліція відкрила кримінальне провадження через знесення пам'ятника Жукову
    Троє співробітників поліції, які несли службу та забезпечували правопорядок біля пам’ятника, отримали хімічний опік очей, - правоохоронці

    Під час пікетування на проспекті Петра Григоренка група громадян знесла бюст маршала Жукова та розпилили сльозогінний газ у натовпі, - поліція

    У Харкові в неділю, 2 червня, Національна поліція відкрила кримінальне провадження через події під час пікетування з’їзду партії «Довіряй ділам».

    Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

    Правоохоронці повідомили, що під час пікетування на проспекті Петра Григоренка група громадян знесла бюст маршала Жукова та розпилили сльозогінний газ у натовпі.

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    «Троє співробітників поліції, які несли службу та забезпечували правопорядок біля пам’ятника, отримали хімічний опік очей та були доставлені до лікарні», - повідомили в Нацполіції.

    У поліції заявили, що було відрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство), а також ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України.

    Правоохоронці встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до злочину.

    Як повідомлялося, у Харкові повалили пам'ятник Жукову за півгодини до початку роботи з'їзду партії «Довіряй справам». Перед цим відбулися сутички між спецназом поліції і активістами. Поліція намагалася розігнати їх із застосуванням спецзасобів.

    Також у Харкові делегати з'їзду партії Кернеса -Труханова пройшли «коридором ганьби».

    Раніше в парку проходила акція протесту проти перейменування проспекту Петра Григоренка у проспект маршала Жукова. 

    Як відомо, мер Харкова Геннадій Кернес хоче повернути одному з проспектів ім’я маршала СРСР Георгія Жукова.

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