Інтелектуальна дуель. Журналіст Бутусов і радник ОП Милованов проводять дебати онлайн (трансляція)

Раніше Бутусов публічно звинуватив Милованова в корупції,

Журналіст Юрій Бутусов і глава Наглядової ради «Укроборонпрому», радник голови Офісу Президента Тимофій Милованов проводять дебати в прямому ефірі.

Дебати проходять в ефірі «Громадського», модератором виступає журналіст Данило Мокрик.

Нагадаємо, раніше Бутусов публічно звинуватив Милованова в корупції, адже Київська школа економіки отримала замовлення від «Укроборонпрому», коли Милованов увійшов до Наглядової ради оборонного концерну. У відповідь Милованов викликав на Бутусова на «інтелектуальну дуель».

Конфлікт між Миловановим та Бутусовим дотепно висміяли в соцмережах.

Нагадаємо, 20 травня «Спецтехеноекспорт» як дочірнє підприємство компанії «Укрспецекспорт» (входить до складу концерну «Укроборонпром») підписало контракт із ТОВ «Київська школа економіки та менеджменту» про купівлю послуг «проведення ринкових досліджень».

Вартість закупівлі склала 1,68 млн грн, строк надання послуг – до 1 жовтня 2021 року. Який предмет досліджень – на сторінці закупівлі не вказано ніяких даних. Закупівлю провели без торгів під приводом, що «Спецтехноекспорт» не є замовником у розумінні закону «Про публічні закупівлі».

Таке замовлення Київській школі економіки було зроблено за день до того, як президент України Володимир Зеленський указом від 21 травня увів до складу наглядової ради «Укроборонпрому» Тимофія Милованова, який і є президентом КШЕ. Милованов може потрапити в досить неприємну для нього ситуацію, яка називається «конфлікт інтересів».

Нагадаємо, Милованов назвав лідерку «Батьківщини» Юлію Тимошенко «бабусею корупції». Про це він заявив в етері телеканалу «Свобода слова на ICTV». Сексистський виступ колишнього міністра обурив соціальні мережі.