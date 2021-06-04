Коронавірус забрав життя правозахисниці і кримської журналістки Олени Лисенко

Зараз в реанімації лікарні перебуває її син, який також захворів на Covid-19

В Києві в Олександрівській клінічній лікарні 4 червня через ускладнення, спричинені коронавірусною хворобою, померла правозахисниця, кримська журналістка, переселенка з окупованої Керчі Олена Лисенко (Батракова). Зараз в реанімації цієї ж лікарні перебуває її син, який також захворів на Covid-19. Про смерть колеги повідомили у Кримській правозахисній групі (КПГ), де працювала Олена.

«З глибоким сумом повідомляємо: нас спіткало велике горе. З нами немає більше подруги й колежанки Олени Лисенко (Батракової). ЇЇ життя обірвалося сьогодні через ускладнення, спричинені коронавірусною інфекцією. Мужня людина, Олена завжди боролася за справедливість, завжди допомагала тим, хто постраждав від окупації Криму, хто жадав допомоги. Керчанка, вона залишила Крим після подій 2014 року, зробивши власний безкомпромісний вибір, обравши свободу й незалежність переконань і вчинків, й у подальшому робила все можливе для наближення часу звільнення улюбленого нею Криму, нашого українського Криму. Оптимістка, щиросердна, доброзичлива й надійна в нещасті та радості, Олена завжди зостанеться такою в наших серцях. Висловлюємо щире співчуття рідним і близьким Олени. Вічна пам’ять тобі, наш друг назавжди!», – йдеться у повідомленні.

Про смерть колеги повідомила і її подруга, кримська журналістка і також переселенка з Керчі Олена Юрченко, яка раніше оголосила сбір коштів на допомогу в лікуванні Лисенко.

«Олена Лисенко померла. Спасибі всім, хто намагався допомогти, хто перераховував гроші на лікування, молився, пропонував допомогу. Олена Лисенко була самою доброю та щирою людиною на землі. Вона рано залишилася без батьків. Це робить людину дуже вразливою. Вона дуже трепетно ставилася до проблем інших людей. До всіх, кому була потрібна допомога. До кримчан. Олена була найвідданішим другом. Сильною людиною. Бійцем. І найніжнішою мамою на землі. Спасибі всім, хто був поруч. Її син Ярик до сих пір перебуває в реанімації. Гроші, які перераховували для Олени, близькі направлять на лікування її сина», – написала Юрченко на своїй сторінці у Facebook.

До окупації Криму Олена Лисенко (Батракова) була генеральним директором керченської ТРК «Бриз». Вона активно висвітлювала навесні 2014 року процес захоплення Криму і, зокрема, Керчі російським військовими без розпізнавальних знаків, яких разом з російськими козаками переправляли з Краснодарського краю РФ Керченською паромною переправою.

Після переїзду з окупованого Криму до Києва Олена Лисенко працювала на Громадському радіо, а потім у Кримській правозахисній групі.

Нагадаємо, 11 травня помер народний артист України ромського походження, виконавець однієї з головних ролей у легендарному фільмі «Циганка Аза» Ігор Крикунов. Його також забрав коронавірус.