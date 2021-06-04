Це провал КДБ Білорусі, – журналіст про інтерв'ю Протасевича

На кадрах інтерв'ю захопленого білоруського журналіста Романа Протасевича видно його зап'ястя зі слідами наручників

За це інтерв'ю треба вводити проти Лукашенка і його банди додаткові санкції, зазначив Бутусов

На кадрах інтерв'ю захопленого білоруського журналіста Романа Протасевича видно його зап'ястя зі слідами наручників. Це провал роботи КДБ Білорусі. Про це у Фейсбуці написав журналіст Юрій Бутусов.

«Роман Протасевич дає зараз інтерв'ю білоруському держканалу ОНТ, обмовляє себе без розбору, говорить про товаришів, «викриває« акції протесту, загалом, каже все, що зручно КДБ і Лукашенкові для дискредитації боротьби за свободу. А журналістка Tetiana Bezruk побачила деталь, яка показує, як із Протасевича вибили ці слова – КДБ не помітила, що зап'ястя Протасевича покалічені тугими наручниками, руки опухли», – повідомив Бутусов.

Він зазначив, що синці на руках повністю знищують всю достовірність всього того, що показали в телеефірі.

«Уявляю, що вони роблять у в'язниці з подругою Протасевича Сапегою, щоб Роман був таким поступливим і так старанно демонстрував невимушене спілкування з поставленим КДБ ведучим. Ось ці руки - це повністю знищує всю достовірність всього того, що зараз вивергають в телеефірі, всі ті слова, які зараз змушують вимовити Романа», – зазначив журналіст.

«За це інтерв'ю треба вводити проти Лукашенка і його банди додаткові санкції», – резюмував Бутусов.

Нагадаємо, Протасевич розказав про ставлення до Лукашенка. Він заявив, що «безумовно поважає» самопроголошеного президента Білорусі.

Зауважимо, що впродовж всього інтерв’ю можна побачити, що на тілі Протасевича є подряпини. Зокрема, криваві рани на кистях.

Як вже повідомлялося, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюсу під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст та опозиційний журналіст Роман Протасевич та його супутниця Софія Сапега.

24 травня білоруські державні телеканали показали відеозапис з затриманим опозиційним журналістом Романом Протасевичем. На відеозаписі Протасевич розповідає, що співпрацює з правоохоронцями та дає зізнавальні свідчення. Після цього білоруські телеканали поширили відео з допитом дівчини Протасевича, яку також затримали.

Затриману разом з білоруським журналістом Романом Протасевичем його дівчину Софію Сапегу визнали підозрюваною у справі про розпалювання ворожнечі. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі.

До слова, напередодні журналістку білоруського опозиційного порталу Любов Касперович звільнили після 15 діб арешту.

Після примусової посадки в Мінську пасажирського літака Ryanair адміністрація США оголосила про відновлення з 3 червня санкцій стосовно дев’яти білоруських держкомпаній.