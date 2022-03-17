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    Інтернет від Ілона Маска доїхав до тероборони на півдні України

    Інтернет від Starlink використовуватиме тероборона на півдні України - Інтернет від Ілона Маска доїхав до тероборони на півдні України
    Інтернет від Starlink використовуватиме тероборона на півдні України
    Фото: Telegram-канал Олексія Гончаренка

    В Україні розповсюджується супутниковий інтернет Starlink від компанії SpaceX

    Обладнання для супутникового інтернету від Ілона Маска отримала українська тероборона. Про це написав у Telegram-каналі нардеп від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко.

    «Новий привіт від Ілона Маска підсилив тероборону півдня України!» – зазначив депутат.

    Обладнання приїхало до Одещини, це можна зрозуміти з того, що разом із Гончаренком на фото «круті українські та одеські патріоти Петро Обухов та Олександр Славський».

    Нагадаємо, що перша партія обладнання для супутникового інтернету Starlink від SpaceX прибула до України ще 28 лютого.

    Раніше засновник компанії Ілон Маск підтримав Україну. Мільярдер також закликав США негайно збільшити видобуток нафти й газу, аби компенсувати експорт російських енергоносіїв.

    Теги: інтернет Ілон Маск SpaceX
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    Інтернет від Ілона Маска доїхав до тероборони на півдні України