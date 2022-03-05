Київ отримав дві станції Starlink від Ілона Маска

Віталій і Володимир Кличко отримали для столиці пристрої глобальної супутникової системи Starlink

Станції супутникового зв'язку Starlink працюватимуть у столиці

Пристрої глобальної супутникової системи Starlink уже в Києві. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Два надало Мінцифри. Про 10 ми з Володимиром домовилися з міжнародними партнерами та друзями», – повідомив Київський міський голова.

Працюватиме Statlink для допомоги в забезпеченні роботи критичної інфраструктури міста та оборони столиці.

Як відомо, винахідник і один із найбагатших людей на планеті Ілон Маск підтримав Україну. Мільярдер також закликав США негайно збільшити видобуток нафти й газу, аби компенсувати експорт російських енергоносіїв.

Нагадаємо, Ілон Маск адаптує Starlink для України. Раніше Ілон Маск виконав обіцянку: Україна отримала супутниковий інтернет.

Крім того, Google закликали заблокувати всі російськомовні посилання з оборотом «на Україні».

Також ми розповідали, як Україна глушить перемовини окупантів національним гімном.

Skype скасував плату за дзвінки на українські мобільні та стаціонарні номери.

5 березня перший «вантаж 200» з України прийшов у російські регіони. Там шок і паніка.

Ветеран правосуддя, 101-річний прокурор Бенджамін Ференц, який працював на Нюрнберзькому процесі (суд над керівниками гітлерівської Німеччини), переконаний, що президента РФ Володимира Путіна можуть засудити за злочини проти людяності, які російські військові вчиняють в Україні.

Група слідчих Міжнародного кримінального суду в Гаазі виїхала до України для розслідування за колективним міжнародним позовом проти Росії щодо її воєнних злочинів.

Тим часом армія Путіна продовжує нищити мирні українські міста, а сам Путін вважає, що знищив майже всю військову інфраструктуру в Україні.



