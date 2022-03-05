Київ отримав дві станції Starlink від Ілона Маска
Станції супутникового зв'язку Starlink працюватимуть у столиці
Пристрої глобальної супутникової системи Starlink уже в Києві. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
«Два надало Мінцифри. Про 10 ми з Володимиром домовилися з міжнародними партнерами та друзями», – повідомив Київський міський голова.
Працюватиме Statlink для допомоги в забезпеченні роботи критичної інфраструктури міста та оборони столиці.
Як відомо, винахідник і один із найбагатших людей на планеті Ілон Маск підтримав Україну. Мільярдер також закликав США негайно збільшити видобуток нафти й газу, аби компенсувати експорт російських енергоносіїв.
Нагадаємо, Ілон Маск адаптує Starlink для України. Раніше Ілон Маск виконав обіцянку: Україна отримала супутниковий інтернет.
Крім того, Google закликали заблокувати всі російськомовні посилання з оборотом «на Україні».
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