В Україну приїхала друга партія Starlink

Станції супутникового зв’язку прибули сьогодні

9 березня Україна отримала другу, значно більшу, партію станцій Starlink, які допоможуть перемогти російських окупантів.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram написав, що Україна та всі українці мужньо тримаються як єдина родина. Але в такі скрутні часи ми потребуємо додаткового натхнення, щоб залишатися стійкими та сильними.

«І особисто мене надихає, що така людина як Ілон Маск дотримується свого слова, стрімко реагує та підтримує Україну. Сьогодні ми отримали вже другу, значно більшу, партію станцій Starlink, які допомагають нашим військовим та підтримують роботу критичної інфраструктури й сервісів у медицині, фінансах, енергетиці», – заявив Федоров.

Нагадаємо, у кінці лютого стало відомо, що Маск надасть Україні доступ до супутникового інтернету Starlink. Наступного дня Ілон Маск виконав обіцянку: Україна отримала супутниковий інтернет.

Згодом тало відомо, що супутниковий Інтернет від компанії Ілона Маска SpaceX адаптують до українських потреб.

Кілька днів тому Київ отримав дві станції Starlink від Ілона Маска.