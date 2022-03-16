В Україну прибула ще одна партія Starlink Ілона Маска

Ще одна партія Starlink в Україні

Станції допомагають нашим військовим та підтримують роботу критичної інфраструктури й сервісів у медицині

Ще одна партія станцій Starlink, які допомагають українським військовим, прибула до України. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Ще одна партія Starlink в Україні. Майбутнє за технологіями. Технології сьогодні допомагають українцям, допомагають новому добру перемогти старе зло. Майбутнє за Україною! Дякую Ілон! Дякуємо Польщі», – йдеться в повідомленні.

Станції допомагають нашим військовим та підтримують роботу критичної інфраструктури й сервісів у медицині, фінансах, енергетиці.

Нагадаємо, у кінці лютого стало відомо, що Маск надасть Україні доступ до супутникового інтернету Starlink. Наступного дня Ілон Маск виконав обіцянку: Україна отримала супутниковий інтернет.

Згодом тало відомо, що супутниковий Інтернет від компанії Ілона Маска SpaceX адаптують до українських потреб.

Кілька днів тому Київ отримав дві станції Starlink від Ілона Маска.