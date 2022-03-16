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    В Україну прибула ще одна партія Starlink Ілона Маска

    Ще одна партія Starlink в Україні - В Україну прибула ще одна партія Starlink Ілона Маска
    Ще одна партія Starlink в Україні
    фото: Михайло Федоров

    Станції допомагають нашим військовим та підтримують роботу критичної інфраструктури й сервісів у медицині

    Ще одна партія станцій Starlink, які допомагають українським військовим, прибула до України. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

    «Ще одна партія Starlink в Україні. Майбутнє за технологіями. Технології сьогодні допомагають українцям, допомагають новому добру перемогти старе зло. Майбутнє за Україною! Дякую Ілон! Дякуємо Польщі», – йдеться в повідомленні.

    Станції допомагають нашим військовим та підтримують роботу критичної інфраструктури й сервісів у медицині, фінансах, енергетиці.

    Нагадаємо, у кінці лютого стало відомо, що Маск надасть Україні доступ до супутникового інтернету Starlink. Наступного дня Ілон Маск виконав обіцянку: Україна отримала супутниковий інтернет.

    Згодом тало відомо, що супутниковий Інтернет від компанії Ілона Маска SpaceX адаптують до українських потреб.

    Кілька днів тому Київ отримав дві станції Starlink від Ілона Маска.

    Читайте також: Інтернет від Ілона Маска. Хто зможе скористатися і коли це станеться
    Теги: інтернет технології Ілон Маск Михайло Федоров
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    В Україну прибула ще одна партія Starlink Ілона Маска