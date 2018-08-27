Іран і Сирія підписали договір про військове співробітництво



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В Ірані наголошують, що їхні війська знаходяться у країні на запрошення Башара Асада

Міністерства оборони Ірану та Сирії підписали договір про військове співробітництво, таким чином офіційно закріпивши підтримку Іраном сил Башара Асада у Сирії.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, договір підписали у ході дводенного візиту міністра оборони Ірану Аміра Хатамі до столиці Сирії, міста Дамаск. У ході візиту, Хатамі також провів зустріч з президентом Сирії Башаром Асадом.

Напередодні зустрічі військовий радник президента США Джон Болтон закликав Іран негайно вивести свої війська із Сирії. В той же час, у Ірані наголошували, що їхні війська знаходяться у країні на запрошення Башара Асада та не мають наміру покинути зону конфлікту найближчим часом.

Зазначимо, сьогодні об 11:00 у прес-центрі «Главкому» Анатолій Максимов, експерт-міжнародник, проаналізує питання стану сучасного режиму в Ірані, відносини з Європою та США, майбутнє ядерної угоди та питання санкцій. Трансляцію прес-конференції можна подивитись на нашому сайті або на сторінці «Главком» у «Фейсбук».

Напередодні про припинення комерційних проектів в Ірані заявила французька енергетична компанія Total, а також дві найбільші європейські авіакомпанії. В той же час, Єврокомісія заявила про виділення Ірану фінансової допомоги у розмірі 18 мільйонів євро, незважаючи на відновлення американських санкцій проти Ірану.