В Ірані заарештували автора відео ракетної атаки на літак МАУ



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8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» Фото: ЕРА

Автора відео було заарештовано елітним підрозділом Корпусу Вартових Ісламської революції

В Ірані було заарештовано людину, яка опублікувала в Мережі відео ракетної атаки на літак МАУ під Тегераном 8 січня.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Як повідомлялося раніше, 9 січня в Мережі з’явилося відео, на якому, як передбачається, відображено момент потрапляня іранської ракети в український Boeing в Тегерані.

Журналісти інтернет-видання Bellingcat, що спеціалізується на розслідуваннях, повідомили, що перевірять інформацію про відео. Увечері того ж дня ними були надані результати аналізу відео. На візуалізації отриманих журналістами даних видно, що на кадрах справді може бути зображений момент атаки на літак МАУ.

Згідно з інформацією іранського напівофіційного інформаційного агентства Fars, людину, що опублікувала відео, на якому зображений ракетний удар по українському літаку поблизу Тегерана, було заарештовано елітним підрозділом Корпусу Вартових Ісламської революції.

За інформацією видання, незабаром іранська влада представить громадськості результати розслідування щодо неї. Подробиць не повідомляється.

Зазначимо, що сьогодні нардепи ухвалили заяву щодо відповідальності Ірану за збиття літака МАУ. Верховна Рада наполягає на необхідності проведення прозорого, незалежного та всебічного розслідування обставин цієї трагедії і закликає керівництво Ісламської Республіки Іран до відкритої співпраці з іноземними державами та міжнародними організаціями, а також надання усілякого можливого сприяння їхній роботі.

До слова, в Ірані журналісти звільняються після катастрофи літака МАУ . Спочатку чиновники Ірану заявляли, що інформація про збиття лайнера є брехнею, однак потім визнали, що ракету в нього випустили сили протиповітряної оборони Ірану.

Нагадаємо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. Попередня причина падіння літака – аварія двигуна. Повідомлялося, що на борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців – 9 членів екіпажу та двоє пасажирів.

Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак. Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.