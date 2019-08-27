Іран: Ніяких переговорів із США до відміни санкцій



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Президент Ірану Хасан Роухані

Трамп не готовий до відміни запроваджених санкцій США щодо Ірану

Президент Ірану Хасан Роухані заявив про те, що Тегеран не має бажання починати із США переговори щодо ядерної програми та інших питань, поки Вашингтон не відмінить всі запроваджені до цього санкції. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

За словами іранського президента Тегеран завжди готовий до переговорів, але спочатку американці мають проявити добру волю, відмінивши відповідні обмеження. Окрім того Хасан Роухані заявив, що Іран буде поступово відмовлятися від обмежень за ядерною угодою 2015 року, якщо інтереси країни не будуть гарантуватися. При цьому він наголосив, що Іран ніколи не хотів отримати ядерну зброю.

Відповідні заяви президента Ірану стали відповіддю на тези, які Дональд Трамп зробив в понеділок. Мова йде про готовність зустрітися із Хасаном Роухані за будь-яких умов для завершення конфронтації щодо угоди 2015 року по іранській ядерній програмі.

Лідер США повідомив про те, що на даний момент вивчається можливість відкрити кредитні лінії для Ірану для компенсації негативних наслідків санкцій. Проте, Дональд Трамп чітко заявив, що про відмову від запроваджених санкцій на сьогодні не йде мови. Президенти США і Ірану в вересні 2019 року перебуватимуть в Нью-Йорку на початку роботи чергової сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Нагадаємо, 25 серпня міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф терміново прибув до французького Біарріца, де проходить саміт «Групи семи» (G7).

За інформацією ЗМІ, Іран просить Захід дозволити експорт нафти для повернення до ядерної угоди.

Як повідомлялося, США вийшли з ядерної угоди з Іраном у травні минулого року. Відтоді відносини між Тегераном та Заходом усе більше погіршуються.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловив ініціативу запросити Росію наступного року на саміт лідерів у форматі G8. Президент Франції Еммануель Макрон підтримав таку позицію, але за умови досягнення прогресу в ситуації відносно України.

Лідери Німеччини, Великої Британії та Канади висловилися проти такої ініціативи, доки Росія не припинить агресію проти України та почне дотримуватися міжнародного права.