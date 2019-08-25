ЗМІ: Іран просить Захід дозволити експорт нафти для повернення до ядерної угоди



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Тегеран заявив про готовність дотримуватися умов ядерної угоди від 2015 року

На думку іранських дипломатів, кроком назустріч з боку Заходу міг би стати дозвіл на експорт мінімум 700 тис. барелів нафти на день

Уряд Ірану запропонував провідним країнам Заходу дозволити експорт нафти задля повернення до ядерної угоди.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

На думку іранських дипломатів, кроком назустріч з боку Заходу міг би стати дозвіл на експорт мінімум 700 тис. барелів нафти на день (в ідеалі - 1,5 млн барелів на день).

Натомість Тегеран заявив про готовність дотримуватися умов ядерної угоди від 2015 року. Разом з тим, іранська програма балістичних ракет не може і не буде обговорюватися.

«Ми підкреслили це чітко і відкрито», - додав співрозмовник агентства.

Іран також виключив будь-які переговори про своє «право на збагачення урану».

Іранські чиновники запевняють, що ініціатива щодо угоди начебто виходила від уряду Франції. МЗС Франції на момент публікації матеріалу не було доступне для коментарів щодо можливої нафтової угоди з Іраном.

Нагадаємо, 25 серпня міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф терміново прибув до французького Біарріца, де проходить саміт «Групи семи» (G7).

Як повідомлялося, США вийшли з ядерної угоди з Іраном у травні минулого року. Відтоді відносини між Тегераном та Заходом усе більше погіршуються.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловив ініціативу запросити Росію наступного року на саміт лідерів у форматі G8. Президент Франції Еммануель Макрон підтримав таку позицію, але за умови досягнення прогресу в ситуації відносно України.

Лідери Німеччини, Великої Британії та Канади висловилися проти такої ініціативи, доки Росія не припинить агресію проти України та почне дотримуватися міжнародного права.

Джерело: Новое Время