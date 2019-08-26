Франція оцінила переговори з Іраном як позитивні



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Зустріч делегації Ірану з представниками Франції у Біарріце

Дискусії з представником Ірану планують продовжити

В апараті президента Франції назвали позитивними переговори президента Еммануеля Макрона та голови МЗС Жан-Іва Ле Дріана із міністром закордонних справ Ірану Могаммадом Джавадом Заріфом на саміті Великої сімки (G7) у Біарріці.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Згідно з повідомленням Єлисейського палацу, в дискусіях з представником Ірану також брали участь німецькі і британські посадовці, і їх планують продовжити.

Представник апарату президента Франції також додав, що переговори відбулися «за погодженням із США та в цілковитій гармонії».

Заріф, зі свого боку, після зустрічі з Макроном написав у Twitter, що «дорога попереду важка, але варто спробувати».

Нагадаємо, 25 серпня міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф терміново прибув до французького Біарріца, де проходить саміт «Групи семи» (G7).

За інформацією ЗМІ, Іран просить Захід дозволити експорт нафти для повернення до ядерної угоди.

Як повідомлялося, США вийшли з ядерної угоди з Іраном у травні минулого року. Відтоді відносини між Тегераном та Заходом усе більше погіршуються.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловив ініціативу запросити Росію наступного року на саміт лідерів у форматі G8. Президент Франції Еммануель Макрон підтримав таку позицію, але за умови досягнення прогресу в ситуації відносно України.

Лідери Німеччини, Великої Британії та Канади висловилися проти такої ініціативи, доки Росія не припинить агресію проти України та почне дотримуватися міжнародного права.