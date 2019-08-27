Іран направив два кораблі до Аденської затоки



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Sahand було введено до складу іранського флоту в грудні 2018 року

Столиця Ірану відправила на патрулювання найновіший фрегат флоту

Тегеран повідомив про те, що направив два кораблі свого флоту до Аденської затоки. Про це пише ресурс Navy Times із посиланням на Associated Press.

Кораблі мають гарантувати безпеку іранського судноплавства в даній частині світового океану. В похід було відправлено фрегат Sahand, який несе протикорабельне, протиповітряне і протичовнове озброєння, а також судно дозаправки Kharg, яке може приймати гелікоптер.

Sahand було введено до складу іранського флоту в грудні 2018 року. Аденська протока, яка знаходиться між Аравійським півостровом і африканським рогом, залишається одним із епіцентрів світового піратства.

Похід двох кораблів ВМС Ірану відбуватиметься в умовах загострення конфронтації між Тегераном і Вашингтоном, який намагається максимально обмежити експорт іранської нафти.

На початку серпня міністр закордонних справ країни Мохаммад Джавад Заріф заявив, що Іран більше не буде терпіти морські правопорушення в Перській затоці.

З таким попередженням глава МЗС Ірану виступив через добу після оголошення владою Ісламської Республіки про затримання в районі Перської затоки іракського танкера, що перевозив контрабандне пальне.

Раніше Іран заявив про затримання 17 шпигунів ЦРУ.

Також іранський Корпус вартових ісламської революції 19 липня заявив, що «конфіскував» британський танкер Stena Impero в Ормузькій протоці за нібито недотримання «міжнародних морських правил».

Британські міністри розробляють плани щодо введення санкцій проти іранського режиму після того, як його сили захопили танкер під прапором Великої Британії в Перській затоці.

9 липня начальник штабу Збройних сил Ірану, генерал-майор Мохаммад Багер заявив, що арешт іранського нафтового танкера у Гібралтарі британськими військовими не залишиться без відповіді.

Як відомо, 4 липня піхотинці Великої Британії, поліцейські та митні органи Гібралтару затримали танкер Grace 1 під панамським прапором.

Grace 1 перевозив нафту з Ірану до Сирії. Це перший випадок, коли європейська влада захопила танкер за нібито порушення санкцій проти Сирії, які діють з 2011 року.

До слова, напередодні уряд Ірану запропонував провідним країнам Заходу дозволити експорт нафти задля повернення до ядерної угоди.