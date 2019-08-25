Глава МЗС Ірану терміново прибув на саміт G7



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Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф

Лідери G7 узгодили спільну позицію щодо Тегерана

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф терміново прибув до французького Біарріца, де проходить саміт «Групи семи» (G7).

Це підтвердило головування Франції у G7, яка цього року приймає зустріч високого рівня, повідомляє Укрінформ.

Перед цим лідери G7, окрім президента США Дональда Трампа, узгодили спільну позицію щодо Тегерана з метою утримати його він невиконання зобов’язань за ядерною програмою та для уникнення торговельної війни зі Сполученими Штатами.

«Ми погодили, що повинні спільно сказати Ірану… Усі хочуть уникнути конфлікту, і Дональд Трамп був надзвичайно чітким у цьому питанні», – заявив у неділю президент Франції Еммануель Макрон.

Натомість Трамп заявив, що не обговорював це питання, а тому США діятимуть за власною позицією.

Як повідомлялося, США вийшли з ядерної угоди з Іраном у травні минулого року. Відтоді відносини між Тегераном та Заходом усе більше погіршуються.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловив ініціативу запросити Росію наступного року на саміт лідерів у форматі G8. Президент Франції Еммануель Макрон підтримав таку позицію, але за умови досягнення прогресу в ситуації відносно України.

Лідери Німеччини, Великої Британії та Канади висловилися проти такої ініціативи, доки Росія не припинить агресію проти України та почне дотримуватися міжнародного права.