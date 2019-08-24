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    У світі

    Білий дім назвав умови повернення Росії до G8

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    Білий дім - Білий дім назвав умови повернення Росії до G8
    Білий дім

    Росія зможе повернутися у G8, коли владнає причини, через які її виключили з клубу – Білий дім

    В Адміністрації президента Сполучених Штатів вважають, що Росія повинна попросити про повернення до роботи у форматі G8, коли владнає причини, через які її виключили з клубу.

    Про це під час телефонного брифінгу заявив високопоставлений посадовець Білого дому, повідомляє «Європейська правда».

    «Відбулося обговорення, яке, на мою думку, почалося з французької сторони, про те, коли знову настане час для Росії повернутися, якщо коли-небудь це буде. Ключовий фактор, що росіяни самі не просили повернутися. Тому, я очікую, що спочатку має відбутися це», – сказав він.

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    При цьому чиновник нагадав слова Трампа про те, що участь Росії на переговорах серед країн «Групи семи» було б кроком у доброму напрямку, адже G7 приділяє значну увагу питанням безпеки та економіки.

    «Але він не обов’язково відстоював той чи інший варіант, і ми зараз, насправді, не маємо чогось додаткового сказати», – заявив він. 

    При цьому посадовець Адміністрації Трампа додав, що американська сторона «очікує, що питання участі або неучасті Росії буде обговорено лідерами». 

    Днями президент Росії Владімір Путін перед початком переговорів з лідером Франції Еммануелем Макроном заявив, що російська сторона завжди рада повернутися до формату G8.

    «Що стосується можливого формату в рамках восьми держав, ми ніколи ні від чого не відмовляємося. Була черга Росії провести «вісімку» свого часу, і наші партнери не приїхали. Будь ласка, ми в будь-який час чекаємо в гості наших партнерів вже в рамках «сімки», – заявив російський лідер.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що повернення Росії до «Групи восьми» можливе лише за умови повернення Україні окупованого Криму, припинення війни на Донбасі і звільнення українських політв’язнів і моряків.

    Німеччина, Франція і Велика Британія відкинули пропозицію президента США Дональда Трампа про повернення Росії до країн G8.

    Макрон назвав Путіну умову для повернення Росії до G8.

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