Іран пригрозив кораблям США секретною зброєю



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Іран може потопити американські авіаносці використовуючи «всього дві ракети»

Радник командувача Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) Мортеза Корбані погрожує Сполученим Штатам «відправити на дно» Перської затоки їхні авіаносці у випадку, якщо ті «здійснять свою першу помилку».

Про це повідомляє телеканал Al-Mayadeen.

За його словами, Іран може потопити американські авіаносці використовуючи «всього дві ракети», які є їх новою секретною зброєю.

«Мудрі американці та досвідчені лідери не дозволять екстремістських елементів вступити у війну з Іраном», - сказав Корбани.

Раніше міністр закордонних справ Ірану Мохаммед Джавад Зариф заявив, що рішення США відправити 1,5 тис. військових на Близький Схід є «надзвичайно небезпечним» для світу.

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп надав дозвіл виконуючому обов’язки міністра оборони США Патріку Шенагену на відправку додаткових військових засобів у регіон Перської затоки задля протидії загрозам з боку Ірану.

У травні 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив, що його країна виходить з ядерної угоди з Іраном.

Трамп заявив, що Іран, всупереч запевненням, розробляв ядерну зброю.