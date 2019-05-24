США відправлять 1,5 тис. військових на Близький Схід через Іран
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Розсилка
Додаткові військові сили відіграватимуть «радше захисну» функцію в регіоні, зазначив Трамп
Сполучені Штаті відправлять 1 500 солдатів до Близького Сходу, щоб посилити свою присутність на тлі посилення напруги у відносинах з Іраном.
Про це сьогодні президент США Дональд Трамп повідомив журналістам.
За словами Трампа, додаткові військові сили відіграватимуть «радше захисну» функцію в регіоні.
«Ми хочемо бути захищеними на Близькому Сході. Ми плануємо надіслати відносно невелику кількість військових, здебільшого для захисту», – сказав Трамп, коли залишав Білий Дім, прямуючи до Японії.
Він додав, що до Близького Сходу прямують «просто зараз дуже талановиті люди».
«Подивимось, що вийде», – додав він.
Напередодні інформаційне агентство Reuters повідомляло про плани Пентагону надіслати 5 тисяч військових до Близького Сходу.
У 2015 році Сполучені Штати Америки, Британія, Франція, Німеччина, Китай та Росія підписали Договір про припинення ядерної програми Ірану в обмін на пом’якшення міжнародних санкцій. У 2018 році США в односторонньому порядку вийшли з угоди, звинувативши Іран в порушенні угоди. Позиції США та інших країн, які підписали угоду, розійшлися.
Нагадаємо, Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Ірану. Вони стосуються виробництва сталі, алюмінію, міді й заліза. При цьому документ передбачає обмеження як проти виробників металів у самому Ірані, так і проти тих, хто ними торгує.
Згодом Державний департамент США наказав усім державним службовцям, які не пов’язані з екстреними службами, залишити Ірак на тлі загострення відносин із сусіднім Іраном.