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    США відправлять 1,5 тис. військових на Близький Схід через Іран

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    <span>Солдати США у місцевості Анбар, західний Ірак, січень 2018 року</span> - США відправлять 1,5 тис. військових на Близький Схід через Іран
    Солдати США у місцевості Анбар, західний Ірак, січень 2018 року

    Додаткові військові сили відіграватимуть «радше захисну» функцію в регіоні, зазначив Трамп

    Сполучені Штаті відправлять 1 500 солдатів до Близького Сходу, щоб посилити свою присутність на тлі посилення напруги у відносинах з Іраном.

    Про це сьогодні президент США Дональд Трамп повідомив журналістам.

    За словами Трампа, додаткові військові сили відіграватимуть «радше захисну» функцію в регіоні.

    «Ми хочемо бути захищеними на Близькому Сході. Ми плануємо надіслати відносно невелику кількість військових, здебільшого для захисту», – сказав Трамп, коли залишав Білий Дім, прямуючи до Японії.

    Він додав, що до Близького Сходу прямують «просто зараз дуже талановиті люди».

    «Подивимось, що вийде», – додав він.

    Напередодні інформаційне агентство Reuters повідомляло про плани Пентагону надіслати 5 тисяч військових до Близького Сходу.

    У 2015 році Сполучені Штати Америки, Британія, Франція, Німеччина, Китай та Росія підписали Договір про припинення ядерної програми Ірану в обмін на пом’якшення міжнародних санкцій. У 2018 році США в односторонньому порядку вийшли з угоди, звинувативши Іран в порушенні угоди. Позиції США та інших країн, які підписали угоду, розійшлися.

    Нагадаємо, Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Ірану. Вони стосуються виробництва сталі, алюмінію, міді й заліза.  При цьому документ передбачає обмеження як проти виробників металів у самому Ірані, так і проти тих, хто ними торгує.

    Згодом Державний департамент США наказав усім державним службовцям, які не пов’язані з екстреними службами, залишити Ірак на тлі загострення відносин із сусіднім Іраном.

    США Іран військові
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