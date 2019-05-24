США відправлять 1,5 тис. військових на Близький Схід через Іран



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Солдати США у місцевості Анбар, західний Ірак, січень 2018 року

Додаткові військові сили відіграватимуть «радше захисну» функцію в регіоні, зазначив Трамп

Сполучені Штаті відправлять 1 500 солдатів до Близького Сходу, щоб посилити свою присутність на тлі посилення напруги у відносинах з Іраном.

Про це сьогодні президент США Дональд Трамп повідомив журналістам.

За словами Трампа, додаткові військові сили відіграватимуть «радше захисну» функцію в регіоні.

«Ми хочемо бути захищеними на Близькому Сході. Ми плануємо надіслати відносно невелику кількість військових, здебільшого для захисту», – сказав Трамп, коли залишав Білий Дім, прямуючи до Японії.

Він додав, що до Близького Сходу прямують «просто зараз дуже талановиті люди».

«Подивимось, що вийде», – додав він.

Напередодні інформаційне агентство Reuters повідомляло про плани Пентагону надіслати 5 тисяч військових до Близького Сходу.

У 2015 році Сполучені Штати Америки, Британія, Франція, Німеччина, Китай та Росія підписали Договір про припинення ядерної програми Ірану в обмін на пом’якшення міжнародних санкцій. У 2018 році США в односторонньому порядку вийшли з угоди, звинувативши Іран в порушенні угоди. Позиції США та інших країн, які підписали угоду, розійшлися.

Нагадаємо, Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Ірану. Вони стосуються виробництва сталі, алюмінію, міді й заліза. При цьому документ передбачає обмеження як проти виробників металів у самому Ірані, так і проти тих, хто ними торгує.

Згодом Державний департамент США наказав усім державним службовцям, які не пов’язані з екстреними службами, залишити Ірак на тлі загострення відносин із сусіднім Іраном.