  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Іранська газета зробила з Макрона диявола

    • Розсилка
    Газета&nbsp;Vatan-e Emrooz&nbsp;з'явилася із заголовком &laquo;Паризький ібліс&raquo;, - так в ісламі називають диявола - Іранська газета зробила з Макрона диявола
    Газета Vatan-e Emrooz з'явилася із заголовком «Паризький ібліс», - так в ісламі називають диявола

    На малюнку у Макрона червоне обличчя, загострені вуха, хижий погляд та ікла

    Іранська газета Vatan-e Emrooz («Батьківщина сьогодні») опублікувала на першій шпальті карикатуру на президента Франції Еммануеля Макрона. Його зобразили у вигляді диявола.

    Газета з'явилася з заголовком «Паризький ібліс», так в ісламі називають диявола. Під ним розташували портрет французького президента з загостреними довгими вухами, червоною шкірою і відкритим ротом з іклами.

    123295112_3337306559650836_5050138875868263262_n

    Газета була доступна не лише в онлайн-форматі, а й в друкованій версії.

    Нагадаємо, 16 жовтня шкільному вчителеві історії Самюелю Паті в комуні Конфлан-Сент-Оноріон відрубали голову. Злочинець вирішив таким страшним чином покарати педагога за те, що той показав в школі карикатури на пророка Мухаммеда, опубліковані журналом Charlie Hebdo.

    Президент Франції Еммануель Макрон в день національного вшанування пам'яті Самюеля Паті пообіцяв «не відмовлятися від карикатур» на пророка Мухаммеда і різко висловився на адресу ісламістів. Через вбивство вчителя влада Франції має намір вислати з країни 231 ймовірного екстреміста.

    Сьогодні, 29 жовтня, сталась серія збройних нападів терористів у містах ФранціїУ Франції через напади оголошено максимальний рівень терористичної небезпеки, влада виведе на вулиці міст до 7 тисяч військовослужбовців, які візьмуть під свій контроль церкви і школи.

    У свою чергу, Рада мусульман Франції засудила напади та закликала всіх мусульман країни відмовитися від публічного святкування Мавліду - дня народження пророка Мухаммеда, який в 2020 році припав на 29 жовтня.

    Президенту Макрону свої співчуття у зв'язку з терактами вже висловили світові лідери, зокрема: канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг,  а також папа римський Франциск. 

    ЗМІ Іран мусульмани Еммануель Макрон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies