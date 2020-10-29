Іранська газета зробила з Макрона диявола



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Газета Vatan-e Emrooz з'явилася із заголовком «Паризький ібліс», - так в ісламі називають диявола

На малюнку у Макрона червоне обличчя, загострені вуха, хижий погляд та ікла

Іранська газета Vatan-e Emrooz («Батьківщина сьогодні») опублікувала на першій шпальті карикатуру на президента Франції Еммануеля Макрона. Його зобразили у вигляді диявола.

Газета з'явилася з заголовком «Паризький ібліс», так в ісламі називають диявола. Під ним розташували портрет французького президента з загостреними довгими вухами, червоною шкірою і відкритим ротом з іклами.

Газета була доступна не лише в онлайн-форматі, а й в друкованій версії.

Нагадаємо, 16 жовтня шкільному вчителеві історії Самюелю Паті в комуні Конфлан-Сент-Оноріон відрубали голову. Злочинець вирішив таким страшним чином покарати педагога за те, що той показав в школі карикатури на пророка Мухаммеда, опубліковані журналом Charlie Hebdo.

Президент Франції Еммануель Макрон в день національного вшанування пам'яті Самюеля Паті пообіцяв «не відмовлятися від карикатур» на пророка Мухаммеда і різко висловився на адресу ісламістів. Через вбивство вчителя влада Франції має намір вислати з країни 231 ймовірного екстреміста.

Сьогодні, 29 жовтня, сталась серія збройних нападів терористів у містах Франції. У Франції через напади оголошено максимальний рівень терористичної небезпеки, влада виведе на вулиці міст до 7 тисяч військовослужбовців, які візьмуть під свій контроль церкви і школи.

У свою чергу, Рада мусульман Франції засудила напади та закликала всіх мусульман країни відмовитися від публічного святкування Мавліду - дня народження пророка Мухаммеда, який в 2020 році припав на 29 жовтня.

Президенту Макрону свої співчуття у зв'язку з терактами вже висловили світові лідери, зокрема: канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, а також папа римський Франциск.