Серія збройних нападів терористів у містах Франції: максимально коротко про головне

У четвер, 29 жовтня, у містах на півдні Франції сталися напади терористів, три людини загинули, є поранені. Максимально коротко розповідаємо, що відомо на цю мить.

Напад на відвідувачів базиліки у Ніцці.

У Ніцці невідомий зловмисник вранці 29 жовтня напав з ножем на відвідувачів місцевого собору Нотр-Дам, під час атаки він кричав "Аллаху Акбар".

Жертвами нападу стали три людини, ще кілька отримали поранення. Зловмисник був оперативно затриманий правоохоронцями, які кваліфікували інцидент як теракт.

За даними Reuters, одна жінка була обезголовлена, однак офіційного підтвердження цієї інформації немає.

