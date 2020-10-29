Серія збройних нападів терористів у містах Франції: максимально коротко про головне



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Поліція на місці теракту біля собору Ніцци @cestrosi

У четвер, 29 жовтня, у містах на півдні Франції сталися напади терористів, три людини загинули, є поранені. Максимально коротко розповідаємо, що відомо на цю мить.

Напад на відвідувачів базиліки у Ніцці.

У Ніцці невідомий зловмисник вранці 29 жовтня напав з ножем на відвідувачів місцевого собору Нотр-Дам, під час атаки він кричав "Аллаху Акбар".

Жертвами нападу стали три людини, ще кілька отримали поранення. Зловмисник був оперативно затриманий правоохоронцями, які кваліфікували інцидент як теракт.

За даними Reuters, одна жінка була обезголовлена, однак офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Attentat notre dame jean medecin pic.twitter.com/5osvw2yaBd — Nice-Matin photo (@nicematinphoto) October 29, 2020





Terror attack in Nice: Moment police raid church before attacker is arrested while chanting 'Allahu Akbar' https://t.co/SUe0pHVm0u pic.twitter.com/ZnaRdLXqNb — Daily Mail Online (@MailOnline) October 29, 2020





Напад в Авіньйоні та атака французького консульства в Саудівській Аравії.

В Авіньйоні озброєний ножем зловмисник з криками «Аллаху Акбар» намагався напасти на правоохоронців і перехожих. Поліція застрелила нападника. У Ліоні правоохоронці повідомили про зрив запланованого теракту та затримання чоловіка, який планував використати для нападу на перехожих холодну зброю.

Крім того, невідомий з холодною зброєю вдерся до французького консульства в саудівському місті Джидда. Зловмисник напав на охоронця диппредставництва, нападника затримала поліція, а охоронець з пораненнями доставлений у лікарню.

Реакція влади та світового співтовариства на напади у Франції.

Президент Франції Еммануель Макрон був оперативно проінформований про теракт і анонсував терміновий виліт до Ніцци. Антитерористичний відділ прокуратури вже розпочав розслідування терактів, а у МВС створено кризовий штаб під керівництвом міністра.

У Франції через напади оголошено максимальний рівень терористичної небезпеки, влада виведе на вулиці міст до 7 тисяч військовослужбовців, які візьмуть під свій контроль церкви і школи.

[#AttentatNice] Arrivée sur les lieux de M.E.MACRON Président de la Republique accompagné de M.G. DARMANIN,Ministrede l'Intérieur et E.DUPOND-MORETTI garde des sceaux Lutte C/ #terrorisme Soutien aux forces de sécurité pic.twitter.com/S0CWkTfIjd — Police Nationale 06 (@PoliceNat06) October 29, 2020

Коментуючи загибель від рук терориста трьох людей мер Ніцци Крістіан Естрозі назвав теракт проявом «ісламо-фашизму» у Франції.

«Вже досить...Настав час Франції звільнитися від оманливих законів миролюбства, щоб остаточно знищити ісламо-фашизм на нашій території», – заявив мер.

#Nice06 est une nouvelle fois touchée dans son coeur par l'islamofascisme que je ne cesse de dénoncer.



J'adresse tout mon soutien et toute ma compassion aux familles des victimes de ce barbare.



Je veux remercier les forces de l'ordre mobilisées et particulièrement la @PMdeNice pic.twitter.com/zgm4UPi1sR — Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020





У свою чергу, Рада мусульман Франції засудила напади та закликала всіх мусульман країни відмовитися від публічного святкування Мавліду - дня народження пророка Мухаммеда, який в 2020 році припав на 29 жовтня.

Президенту Макрону свої співчуття у зв'язку з терактами вже висловили світові лідери, зокрема: канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, а також папа римський Франциск.