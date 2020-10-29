У французькому місті стався новий напад з ножем на поліцію



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Наразі правоохоронці розслідують цей інцидент

В Авіньйоні невідомий напав з ножем на поліцейських

У Франції здійснили ще один напад на людей. Про це повідомляє Europe 1.

При нападі на поліцейських чоловік кричав «Аллах Акбар». У відповідь поліція відкрила вогонь. За даними ЗМІ, чоловіка вбили.

Наразі правоохоронці розслідують цей інцидент.

Нагадаємо, що 29 жовтня невідомий у Ніцці напав на перехожих біля міської церкви Нотр-Дам. Жертвами нападу з ножем стали три людини, ще кілька людей отримали поранення. Зловмисник вже затриманий, під час нападу він кричав «Аллаху Акбар».

За даними ЗМІ, одна жінка була обезголовлена, однак офіційного підтвердження цієї інформації немає

Президент Франції Еммануель Макрон вже проінформований про теракт та збирається терміново вилетіти до Ніцци.

16 жовтня уродженець Чечні, який з 2008 року жив у Франції, обезголовив французького вчителя після того, як той показував на присвячених свободі слова уроках карикатуру Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. Очевидці повідомляли, що він кричав «Аллаху акбар».

За даними ЗМІ, терорист виклав фото з відрубаною головою вчителя в Twitter-акаунті. Через вбивство вчителя влада Франції має намір вислати з країни 231 ймовірного екстреміста.