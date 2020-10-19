Франція планує вислати понад 200 осіб через убивство учителя під Парижем



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Жорстоке вбивство вителя сталося 16 жовтня у передмісті Парижа

180 з тих осіб, хто підлягає депортації, знаходяться в ув’язненні

Влада Франції має намір вислати з країни 231 ймовірного екстреміста після вбивства під Парижем учителя ліцею, повідомляє Reuters з посиланням на джерела у профспілці поліції.

Зазначається, що глава французького МВС Жеральд Дарманен направив відповідне доручення місцевій владі.

За словами співрозмовників агентства, 180 осіб, яких планують депортувати, зараз перебувають у в'язницях, інші будуть затримані найближчим часом.

Увечері 16 жовтня в Конфлан-Сент-Оноріні біля Парижа на вулиці відрізали голову вчителю коледжу. Нападника застрелила поліція, коли той відмовився здатися.

Жертва нападу — вчитель історії та географії, який на уроці свободи слова показував учням карикатури на пророка Мухаммеда.

За даними французького видання La Parisien, нападник виклав фото з відрубаною головою вчителя в своєму Twitter-акаунті. Очевидці повідомляли, що він кричав «Аллах акбар».

У прокуратурі повідомили в, що вчителі вбив 18-річний Абдуллах А., який народився у Москві і мав статус біженця.

Президент Франції Еммануель Макрон назвав злочин ісламістським терактом.

Розслідуванням вбивства зайнялася антитерористична прокуратура. В рамках розслідування затримали одинадцять осіб.