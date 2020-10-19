  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Франція планує вислати понад 200 осіб через убивство учителя під Парижем

    • Розсилка
    Жорстоке вбивство вителя сталося 16 жовтня у передмісті Парижа&nbsp; - Франція планує вислати понад 200 осіб через убивство учителя під Парижем
    Жорстоке вбивство вителя сталося 16 жовтня у передмісті Парижа 

    180 з тих осіб, хто підлягає депортації, знаходяться в ув’язненні

    Влада Франції має намір вислати з країни 231 ймовірного екстреміста після вбивства під Парижем учителя ліцею, повідомляє Reuters з посиланням на джерела у профспілці поліції.

    Зазначається, що глава французького МВС Жеральд Дарманен направив відповідне доручення місцевій владі.

    За словами співрозмовників агентства, 180 осіб, яких планують депортувати, зараз перебувають у в'язницях, інші будуть затримані найближчим часом.

    Увечері 16 жовтня в Конфлан-Сент-Оноріні біля Парижа на вулиці відрізали голову вчителю коледжу. Нападника застрелила поліція, коли той відмовився здатися.

    Жертва нападу — вчитель історії та географії, який на уроці свободи слова показував учням карикатури на пророка Мухаммеда.

    За даними французького видання La Parisien, нападник виклав фото з відрубаною головою вчителя в своєму Twitter-акаунті. Очевидці повідомляли, що він кричав «Аллах акбар».

    У прокуратурі повідомили в, що вчителі вбив 18-річний Абдуллах А., який народився у Москві і мав статус біженця.

    Президент Франції Еммануель Макрон назвав злочин ісламістським терактом.

    Розслідуванням вбивства зайнялася антитерористична прокуратура. В рамках розслідування затримали одинадцять осіб.

    МВС Франція тероризм вбивство мусульмани розслідування Еммануель Макрон поліція злочин вчитель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies