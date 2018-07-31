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    «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за напад на іноземців у Таджикистані

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    «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за напад на іноземців у Таджикистані

    Таджицька поліція оприлюднила фотографії людей, підозрюваних в нападі на велотуристів

    Екстремістське угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за напад на іноземних туристів-велосипедистів у Таджикистані, внаслідок якого загинули чотири людини.

    Заява опублікована на пов’язаному з ісламістами новинному агентстві «Амак». Подробиць чи доказів на підтримку цієї заяви у повідомленні немає.

    Таджицька поліція 30 липня оприлюднила фотографії трьох молодих людей, підозрюваних в нападі на велотуристів.

    Напад стався 29 липня. У районі Дангара Хатлонської області автомобіль наїхав на іноземних велосипедистів, які подорожували країною.

    Зазначається, що три людини загинули на місці, ще один поранений помер у лікарні. Серед загиблих - двоє громадян США, а також громадяни Швейцарії та Нідерландів. Ще троє постраждалих госпіталізовані.

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