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    Події в Україні

    У поліції пояснили, чому досі шукають «полтавського терориста»

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    Романа Скрипника звинувачують у тероризмі - У поліції пояснили, чому досі шукають «полтавського терориста»
    Романа Скрипника звинувачують у тероризмі

    Роман Скрипник має військову підготовку і навички виживання в екстремальних умовах

    У поліції Полтавської області пояснили, що пошук Романа Скрипника, який 23 липня захопив в заручники поліцейського і погрожував підірвати гранату, ускладнюють персональні навички «особливо небезпечного злочинця» і «специфіка природного ландшафту Миргородського району». Про це повідомляє пресслужба поліції області.

    Зазначається, що правоохоронці вже п’яту добу розшукують «полтавського терориста».

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    «На підставі даних, отриманих з різних джерел, а також результатів аналізу дій і мотивації зловмисника поліція сформувала його психолого-криміналістичний портрет.

    Зокрема, у чоловіка є військова підготовка і навички виживання в екстремальних умовах. Також відомо, що у нього є проблеми з психічним здоров'ям на тлі вживання наркотичних засобів», - повідомили в поліції.

    Відзначається, що ці складові психологічного портрета працівники поліції враховують під час оперативно-розшукових заходів.

    До слова, напередодні у МВС звернулися до громадян через втечу «полтавського терориста». Людей просять самостійно не намагатися затримати зловмисника, адже це може бути небезпечно. 

    Нагадаємо, Роман Скрипник, який 23 липня у Полтаві викрав авто і захопив заручника - главу карного розшуку поліції Полтавської області Віталія Шияна, під час втечі з машини у напрямку лісопосадки, погрожував підірвати гранату.

    Як повідомлялося, зловмисник, який захопив заручника полковника поліції у Полтаві, покинув авто посеред дороги на території Миргородського району та втік у лісопосадку.

    23 липня чоловік у Полтаві захопив співробітника карного розшуку, а потім обміняв його на начальника УКР ГУНП в Полтавській області, полковника Віталія Шияна. З ним він поїхав на наданому, відповідно до його вимог, автомобілі, у напрямку виїзду з міста.

    Згодом правоохоронці встановили особу чоловіка, який погрожував гранатою у Полтаві, й захопив у заручники начальника карного розшуку. Також у МВС назвали ім'я і показали фото «полтавського терориста».

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