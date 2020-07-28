У поліції пояснили, чому досі шукають «полтавського терориста»



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Романа Скрипника звинувачують у тероризмі

Роман Скрипник має військову підготовку і навички виживання в екстремальних умовах

У поліції Полтавської області пояснили, що пошук Романа Скрипника, який 23 липня захопив в заручники поліцейського і погрожував підірвати гранату, ускладнюють персональні навички «особливо небезпечного злочинця» і «специфіка природного ландшафту Миргородського району». Про це повідомляє пресслужба поліції області.

Зазначається, що правоохоронці вже п’яту добу розшукують «полтавського терориста».

«На підставі даних, отриманих з різних джерел, а також результатів аналізу дій і мотивації зловмисника поліція сформувала його психолого-криміналістичний портрет.

Зокрема, у чоловіка є військова підготовка і навички виживання в екстремальних умовах. Також відомо, що у нього є проблеми з психічним здоров'ям на тлі вживання наркотичних засобів», - повідомили в поліції.

Відзначається, що ці складові психологічного портрета працівники поліції враховують під час оперативно-розшукових заходів.

До слова, напередодні у МВС звернулися до громадян через втечу «полтавського терориста». Людей просять самостійно не намагатися затримати зловмисника, адже це може бути небезпечно.

Нагадаємо, Роман Скрипник, який 23 липня у Полтаві викрав авто і захопив заручника - главу карного розшуку поліції Полтавської області Віталія Шияна, під час втечі з машини у напрямку лісопосадки, погрожував підірвати гранату.

Як повідомлялося, зловмисник, який захопив заручника полковника поліції у Полтаві, покинув авто посеред дороги на території Миргородського району та втік у лісопосадку.

23 липня чоловік у Полтаві захопив співробітника карного розшуку, а потім обміняв його на начальника УКР ГУНП в Полтавській області, полковника Віталія Шияна. З ним він поїхав на наданому, відповідно до його вимог, автомобілі, у напрямку виїзду з міста.

Згодом правоохоронці встановили особу чоловіка, який погрожував гранатою у Полтаві, й захопив у заручники начальника карного розшуку. Також у МВС назвали ім'я і показали фото «полтавського терориста».