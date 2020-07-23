Атовець, одружений, судимий: хто такий «полтавський терорист»



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Романа Скрипника у лютому 2015 року призвали на військову службу, але до початку 2016 року пішов у запас, у березні 2017 його примусово відправили на лікування до психіатричної лікарні

Роман Скрипник - ветеран АТО, народився і живе у Полтаві, має дружину і виховує дитину

Роман Скрипник, який сьогодні, 23 липня, у Полтаві викрав авто і захопив заручника - главу карного розшуку поліції Полтавської області Віталія Шияна, виявився раніше судимий ветеран АТО. Про це пише APnews.

Зазначається, що Скрипник народився у 1988 році, брав участь в АТО на Донбасі. Його батько Микола Скрипник 1952 року народження проживає в Полтаві. Крім того, Скрипник одружений та виховує дитину.

У соцмережах вдалося знайти акаунт імовірно «полтавського терориста». На сторінці в Facebook немає публікацій, фото на аватарці було змінене ще у 2015 році, але при цьому зазначено, що він проживає в Полтаві.

Серед місць роботи вказана «Перша школа рекрутингу», УМВСУ на Львівській залізниці, ВСУ та «Сектор медіа». У друзях у Романа Скрипника тільки три людини й, судячи з фото на їхніх сторінках, вони військові.

У лютому 2015 року його призвали на військову службу, але до початку 2016 року пішов у запас. У березні 2017 його примусово відправили на стаціонарне лікування в Полтавську обласну психіатричну лікарню з діагнозом «гострий поліморфний психотичний розлад з симптомами шизофренії, суїцидальні наміри, агресія до оточуючих».

Також заступник голови МВС Антон Геращенко назвав статті, за яким був судимий зловмисник:

2007 рік, ст. 185 ч. 1 КК України - дрібна крадіжка. Обрана міра запобіжного заходу Ленінським РВ м. Полтави – підписка про не виїзд. Штраф 510 грн.

2008 рік, ст. 185 ч. 2, крадіжка, ст. 190 шахрайство, ч. 1 КК України. Обрана міра запобіжного заходу Ленінським РВ м. Полтави - підписка про не виїзд. Обмеження свободи на 2 роки.

2014 рік, ст. 185 ч. 2, ст. 309 ч. 2 виробництво або зберігання наркотиків КК України. Обрана міра запобіжного заходу Машевським РВ м. Полтави – домашній арешт. Обмеження свободи на 3 роки.

2014 рік, ст. 185 ч. 2 ст. 309 ч. 2 КК України. Обрана міра запобіжного заходу Машевським РОВД м. Полтави - домашній арешт. Обмеження свободи на 3 роки.

«Бажання зловмисника, яке спонукало його захопити заручника та погрожувати вибухом гранати - не бажання попасти надовго за грати. Але схоже, що строк позбавлення волі після цих дій буде набагато більший», - відзначив Геращенко.

Він додав, що заради безпеки громадян «поліцією було прийнято рішення дозволити зловмиснику виїхати за межі міста Полтава».

«Машина, в якій знаходиться підозрюваний та заручник, супроводжується поліцією та спецпідрозділами. Стратегія дій поліції - перемовини, перемовини і ще раз перемовини», - відзначив заступник голови МВС.

Нагадаємо, чоловік у Полтаві захопив співробітника карного розшуку, а потім обміняв його на начальника УКР ГУНП в Полтавській області, полковника Віталія Шияна. З ним він поїхав на наданому, відповідно до його вимог, автомобілі, у напрямку виїзду з міста.

Згодом правоохоронці встановили особу чоловіка, який погрожував гранатою у Полтаві, й захопив у заручники начальника карного розшуку.

Також повідомлялося, що поліція намагається з’ясувати вимоги чоловіка, який тримає у заручниках полковника поліції.

За останніми даними, автівка з чоловіком, який захопив у заручники полковника поліції, виїхала з Полтави та рухається в напрямку Києва. Її супроводжують автомобілі правоохоронців.