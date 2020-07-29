Ветеран спецназу прокоментував роль Авакова в антитерористичній операції на Волині



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Заступник голови Нацполіції Євген Коваль намагався домовитися, щоб Кривош відпустив дитину. У цей момент терорист вистрілив у вікно автобуса

«Аваков заважав СБУ», — переконаний Рафаель Люкманов

Під час подій в Луцьку минулого тижня основна робота зі звільнення заручників мала лягти на СБУ. Присутність на місці подій глави МВС Арсена Авакова не була потрібна.Таку думку висловив полковник запасу, ветеран військ спеціального призначення Рафаель Люкманов у інтерв'ю «Главкому».

«Антитерор – це виняткова прерогатива СБУ. Тобто усі перші дії операції, починаючи з ведення переговорів, проводить саме спецслужба. Одночасно з цим прилітає «кавалерія» з Києва, підрозділ, який є на чергуванні, який перебуває у бойовій готовності весь час і який піднятий по тривозі», – розповідає Рафаель Люкманов.

Алгоритм реагування на терористичну загрозу Люкманов описує так: «Коли виникає подібна ситуація, вводиться план «Бумеранг». Суспільство мало можливість з ним ознайомитися під час подій на Майдані, коли цей план оприлюднив Геннадій Москаль. Коли до оперативних чергових надходить інформація з ознаками тероризму, автоматично вводиться цей план. Він не потребує ніякого додаткового узгодження. У Волинській області є штаб, так звана координаційна група Антитерористичного центру. У випадку, який стався, штаб одразу розгортається, в тому числі із захищеними каналами зв’язку. У цьому штабі мають бути присутні двоє перемовників, задача яких вести переговори із тими, хто захопив заручників. Одночасно з цим прилітає «кавалерія» з Києва, підрозділ, який є на чергуванні, який перебуває у бойовій готовності весь час і який піднятий по тривозі. Далі, за необхідністю, угрупування на місці інциденту нарощується».

«Міністр внутрішніх справ – для всіх безумовний авторитет. Але коли він прилетів до Луцька, своїм авторитетом подавив чиновників, зокрема місцеве керівництво СБУ, які зобов’язані спокійно працювати у цій ситуації і самі ухвалювати якісь рішення», – робить висновок Люкманов.

За словами ветерина-спецпризначенця, представники МВС входять до оперативного штабу і свої функції поліція виконує, але «Бумеранг» був створений для того, аби можна було швидко об’єднати зусилля і сконцентрувати їх в одному місці – це прерогатива СБУ.

Нагадаємо, що 21 липня у Луцьку терорист взяв у полон 13 людей і забарикадувався у автобусі БАЗ-А079. Після 11 годин перемовин і виконання вимог президентом Зеленським терорист відпустив заручників та був затриманий оперативниками. Терористом виявився Максим Кривош, 44-річний мешканець Луцька, автор автобіографічної книги «Філософія злочинця». 23 липня, суд у Луцьку суд обрав запобіжний захід Кривошу у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб.

Пізніше стало відомо, що поліція затримала харків’янина через зв’язки з луцьким терористом. Йому оголосили підозру у незаконному поводжені зі зброєю та вибуховими речовинами.

Також Геращенко пояснив, чому луцького терориста не знешкодили снайпери.

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