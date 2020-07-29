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    Луцький терорист роздавав своїм заручникам гроші: ЗМІ опублікували відео

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    У ЗМІ з'явилася інформація, що Кривош &laquo;компенсував&raquo; своїм заручникам доставлені незручності - Луцький терорист роздавав своїм заручникам гроші: ЗМІ опублікували відео
    У ЗМІ з'явилася інформація, що Кривош «компенсував» своїм заручникам доставлені незручності

    Заручники кажуть, що купюри були сувенірними, але журналісти стверджують інше

    Максим Кривош, який захопив у Луцьку автобус і взяв заручників, перед здачею поліції вибачився перед ними і роздав заручникам гроші.

    Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Аверс».

    Стверджується, що Кривош безпосередньо перед здачею пропонував своїм заручникам взяти пачки з доларами, які були у нього в сумці. Але зі слів самих заручників, валюта була сувенірною і Кривош пропонував їх взяти «на пам'ять».

    У сюжеті з посиланням на джерела стверджується: гроші все ж були справжніми і люди їх взяли. Однак заручники не встигли зібрати всі гроші з автобусу, і вони в момент спецоперації були розкидані в салоні.

    У поліцейському протоколі про жодні гроші не згадується.

    Адвокат Кривоша Сергій Тиможинський, своєю чергою, заявив, що при затриманні у його підзахисного вилучили особисті кошти в сумі до 500 гривень. Про які-небудь інші гроші на місці теракту йому невідомо.

    Нагадаємо, що 21 липня у Луцьку терорист взяв у полон 13 людей і забарикадувався у автобусі БАЗ-А079. Після 11 годин перемовин і виконання вимог президентом Зеленським терорист відпустив заручників та був затриманий оперативниками. Пізніше стало відомо, що поліція затримала харків’янина через зв’язки з луцьким терористом. Йому оголосили підозру у незаконному поводженні зі зброєю та вибуховими речовинами.

    Терористом виявився Максим Кривош, 44-річний мешканець Луцька, автор автобіографічної книги «Філософія злочинця». 23 липня, суд у Луцьку суд обрав запобіжний захід Кривошу у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб.

    Раніше повідомлялося, що Ексглава СБУ поставив діагноз правоохоронній системі після теракту у Луцьку.

    Також відомо, що затриманому через зв’язки з луцьким терористом харків’янину оголосили підозру.

    Детальніше читайте тут: Ветеран спецназу Рафаель Люкманов: Президент під час теракту в Луцьку відкрив скриньку Пандори
    ЗМІ СБУ суд гроші тероризм заручники Луцьк поліція
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