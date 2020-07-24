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    Поліція розширила територію пошуку «полтавського терориста»

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    <span>Залишений автомобіль знайшли, а викрадача шукають</span> - Поліція розширила територію пошуку «полтавського терориста»
    Залишений автомобіль знайшли, а викрадача шукають
    Фото: Суспільне Полтава

    Втікача шукають у лісах вже двох районів Полтавської області

    Сьогодні поліція вирішила розширити територію пошуку так званого полтавського терориста, який вчора втік від правоохоронців. Про це повідомив речник поліції Полтавської області Роман Гришин в ефірі телеканалу «Україна 24».

    Якщо напередодні втікача шукали в лісі Решетилівського району, то сьогодні пошуки розширили на Миргородський район.

    «Зараз ця місцевість оточена, територія пошуку збільшена і оперативні заходи з пошуку тривають... Це територія Миргородського району... За нашою інформацією, у нього при собі предмет, схожий на гранату», - повідомив Гришин.

    Він також звернувся із закликом до місцевих жителів бути максимально обережними.

    Сьогодні зранку силовики повідомили, що пошук триває: поліція «прочісує» ліс із дронами, собаками і гелікоптерами.

    До слова, напередодні у МВС звернулися до громадян через втечу «полтавського терориста». Людей просять самостійно не намагатися затримати зловмисника, адже це може бути небезпечно. 

    Нагадаємо, Роман Скрипник, який 23 липня у Полтаві викрав авто і захопив заручника - главу карного розшуку поліції Полтавської області Віталія Шияна, під час втечі з машини у напрямку лісопосадки, погрожував підірвати гранату.

    Як повідомлялося, зловмисник, який захопив заручника полковника поліції у Полтаві, покинув авто посеред дороги на території Миргородського району та втік у лісопосадку.

    Нагадаємо, сьогодні, 23 липня, чоловік у Полтаві захопив співробітника карного розшуку, а потім обміняв його на начальника УКР ГУНП в Полтавській області, полковника Віталія Шияна. З ним він поїхав на наданому, відповідно до його вимог, автомобілі, у напрямку виїзду з міста.

    Згодом правоохоронці встановили особу чоловіка, який погрожував гранатою у Полтаві, й захопив у заручники начальника карного розшуку. Також у МВС назвали ім'я і показали фото «полтавського терориста».

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