Іспанія посилює карантин: під забороною нічні клуби і куріння



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Влада Іспанії ввела заборону на паління в громадських місцях, коли немає можливості дотримуватися дистанції

В Іспанії знову зростає захворюваність на коронавірус

Влада Іспанії оголосила про запровадження низки обмежувальних заходів через продовження зростання кількості захворілих на коронавірус, повідомляють європейські ЗМІ.

Зокрема, ухвалено рішення закрити нічні клуби та дискотеки.

У всій країні запроваджено заборону на паління в громадських місцях, коли немає можливості дотримуватися дистанції щонайменше у два метри між людьми.

Бари та ресторани у рамках нових заходів мають припиняти роботу до 1:00 ночі.

В Іспанії також запроваджено обмеження на відвідування будинків престарілих. Дозволено пускати на день лише по одному відвідувачу до однієї людини й виключно на одну годину.

За останні два тижні в країні лікарі виявили майже 50 тис. нових випадків зараження коронавірусом. За одну лише минулу добу зареєстровано близько 3 тис., здебільшого в Мадриді.

Іспанські ЗМІ нагадують, що ще в червні кількість захворілих за добу не перевищувала 400 осіб. Проте з липня цей показник зростає.

Іспанія - одна з найбільш постраждалих від коронавірусу європейських країн. У країні за час пандемії захворіло понад 350 тис. людей, більше ніж 28 тис. заражених коронавірусом померли.

Коронавірус в Україні

Всього 92820

Одужали 48164

Хворіють 42567

Померли 2089

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В Україні станом на ранок 17 серпня коронавірусне захворювання підтвердили у 1 464 людей.

Зазначимо, що із понеділка 17 серпня вісім адміністративних одиниць в Україні віднесено до червоного рівня епідеміологічної небезпеки через коронавірус.





Джерело: Інтерфакс-Україна