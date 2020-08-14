Іспанія забороняє курцям палити без належної дистанції



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В Іспанії обмежили куріння, щоб стримати поширення коронавірусу

Нічне життя в Іспанії, включаючи танцювальні клуби та коктейль-бари, буде під забороною

Влада усіх регіонів Іспанії погодилися на закриття нічних клубів та заборону паління на відкритому повітрі, коли соціальна дистанція неможлива.

Про це повідомляє El Pais.

Міністр охорони здоров'я Сальвадор Ілла оголосив 11 заходів щодо стримування вірусу, які, за його словами, були узгоджені одностайно з його 17 регіональними колегами на зустрічі в п'ятницю.

«Я оголошую, що ми вперше вирішили прийняти узгоджені дії з питань охорони здоров'я, і ці заходи були прийняті одноголосно», - сказав міністр.

Ілла додав, що регіональні уряди, які мають повноваження щодо політики в галузі охорони здоров'я, можуть вжити більш рішучих заходів, якщо вважатимуть за потрібне.

Відповідно до нових обмежень, нічне життя, включаючи танцювальні клуби та коктейль-бари, доведеться закрити. Ресторани та бари повинні закриватись до 1 ночі і не зможуть приймати нових клієнтів після півночі.

Серед інших заходів необхідність гарантувати мінімальну відстань 1,5 метра в приміщеннях барів та інших подібних закладах. Кількість людей за одним столом буде обмежена максимум десятьма.

Ілла також рекомендував громадянам обмежувати зустрічі до 10 осіб, а в будинках для літніх людей періодично проводити тести на коронавірус, щоб переконатися, що їх персонал не заражений.

Він також закликав молодих людей не збиратися пити алкоголь на вулиці.

Ці заходи спрямовані на уповільнення збільшення щоденної кількості випадків коронавірусу, у четвер було зареєстровано 2943 нових випадків.

Зазначимо, в Іспанії число випадків коронавірусної хвороби у липні зросло вчетверо, але смертність залишається низькою.

Коронавірус в Україні

Всього 87872

Одужали 46797

Хворіють 39064

Померли 2011

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Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 13 серпня зафіксовано 1732 нових випадків коронавірусу, це на 140 випадків більше, ніж учора (159). Загалом летальних випадків від початку пандемії – 2011, за добу - 19 (вчора 22). Одужало 46 797, за добу 581 людина (вчора 530). Загалом від початку пандемії заразилося коронавірусом 87 872 українці.

До відома, у світі станом на 14 серпня зафіксовано понад 20,7 млн людей заражених коронавірусом, з них понад 750 тисяч померли, ще 12,8 мільйона одужали. Найбільше інфікованих у США, Бразилії, Індії, Росії та ПАР. У Венесуелі виявлено 29 тисяч випадків заражень, померли 247 осіб.

Також 14 серпня Міністерство охорони здоров'я оприлюднило оновлений перелік країн «червоної» та «зеленої» зон.