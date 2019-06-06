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    Італія виявила бажання брати участь в роботі Нормандського формату

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    Італія виявила бажання брати участь в роботі Нормандського формату

    Євросоюз може відігравати більшу, ніж зараз, роль у виконанні Мінських угод, зазначили в МЗС Італії

    Італія виступає за розширення європейської участі в роботі з врегулювання ситуації в Україні і сама готова приєднатися до зусиль, які вже роблять Німеччина і Франція.

    Про це заступник міністра закордонних справ Італії Манліо Ді Стефано в інтерв’ю ТАСС.

    «На підставі перших слів нового президента України ми вважаємо, що є перспективи відновлення діалогу, щоб збалансувати ситуацію, – сказав він. – Ми також вважаємо, що Євросоюз може відігравати більшу, ніж зараз, роль у виконанні Мінських угод, можливо, брати участь у моніторингу їх виконання, чим поки що займаються тільки Франція і Німеччина», – сказав заступник міністра закордонних справ Італії.

    Відповідаючи на уточнююче запитання, чи означає це, що Італія також хотіла б брати участь у такій роботі в рамках нормандського формату, Ді Стефано відповів ствердно.

    Він нагадав, що зняття санкцій з Росії закріплено в програмі уряду Італії, який прийшов до влади в 2018 році, але перш ніж це відбудеться, повинні бути виконані Мінські угоди. 

    Німеччина Франція Італія
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