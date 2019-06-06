Італія виявила бажання брати участь в роботі Нормандського формату



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Євросоюз може відігравати більшу, ніж зараз, роль у виконанні Мінських угод, зазначили в МЗС Італії

Італія виступає за розширення європейської участі в роботі з врегулювання ситуації в Україні і сама готова приєднатися до зусиль, які вже роблять Німеччина і Франція.

Про це заступник міністра закордонних справ Італії Манліо Ді Стефано в інтерв’ю ТАСС.

«На підставі перших слів нового президента України ми вважаємо, що є перспективи відновлення діалогу, щоб збалансувати ситуацію, – сказав він. – Ми також вважаємо, що Євросоюз може відігравати більшу, ніж зараз, роль у виконанні Мінських угод, можливо, брати участь у моніторингу їх виконання, чим поки що займаються тільки Франція і Німеччина», – сказав заступник міністра закордонних справ Італії.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи означає це, що Італія також хотіла б брати участь у такій роботі в рамках нормандського формату, Ді Стефано відповів ствердно.

Він нагадав, що зняття санкцій з Росії закріплено в програмі уряду Італії, який прийшов до влади в 2018 році, але перш ніж це відбудеться, повинні бути виконані Мінські угоди.